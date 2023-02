O objetivo é sensibilizar os empresários niteroienses. - Divulgação

Publicado 01/02/2023 08:06

A Prefeitura de Niterói informou que vai conceder uma certificação para as empresas localizadas no município que reduzirem as emissões de carbono na atmosfera. A Controladoria Geral do Município (CGM) e a Secretaria Municipal do Clima (Seclima) fizeram uma parceria para promover a campanha “Empresa Amiga do Clima”.

O objetivo é sensibilizar os empresários niteroienses sobre a importância da implementação de ações para reduzir progressivamente as emissões de carbono.



Nesta etapa que antecede o lançamento oficial da campanha, a Controladoria Geral do Município (CGM) e a Secretaria Municipal do Clima estão fazendo uma convocação aos empresários de Niterói para que participem da elaboração e da definição dos critérios para a concessão da certificação.

Para atenderem ao chamado da Prefeitura, as empresas devem preencher, até o dia 3 de março, um formulário no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFjZYpndXz3KHDQr-WnB3OK6bCQFZVwhHurLMkw4r-V1d6Mw/viewform .



As empresas que, de forma colaborativa, preencherem o formulário vão debater critérios e requisitos para a certificação de pessoas jurídicas que conseguirem demonstrar que implementaram medidas para reduzir as emissões de carbono na atmosfera.



O lançamento oficial da campanha “Empresa Amiga do Clima”, com a abertura das inscrições para as empresas que desejarem receber a certificação, vai ocorrer durante a Niterói Compliance Week, cuja data ainda será definida.



A controladora geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, afirmou que a CGM tem buscado cada vez mais incentivar práticas de governança com preocupações sociais e climáticas. “Nosso trabalho diário vem sendo fortalecido, desde 2013, quanto à governança, o que se reflete em excelentes colocações em rankings de agências independentes. A partir de 2021, buscamos fortalecer as ações relacionadas à participação da sociedade, como os canais de escuta da sociedade. Agora, atuaremos em conjunto com a Secretaria do Clima em certificações de empresas que tenham a sustentabilidade como um dos seus objetivos”, explicou a controladora geral.



O secretário municipal do Clima, Luciano Paez, destacou que a campanha “Empresa Amiga do Clima” é uma das diversas ações implementadas em Niterói para contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono. “O envolvimento de empresas, universidades e a sociedade nesta construção é fundamental para esta agenda. Muitas instituições já vêm nos procurando com o intuito de apoiar soluções cada vez mais sustentáveis nos âmbitos econômico e climático.

Neste sentido, a certificação chega para empoderar cada vez mais empresas da cidade a terem políticas de cuidado com seus clientes, funcionários e também nos seus territórios de ação”, afirmou Luciano Paez.



Em nível global, campanhas de “Certificação de Carbono” têm gerado impacto positivo e mobilizado o interesse da sociedade organizada, em particular das empresas que se preocupam com o equilíbrio climático. Estas campanhas ampliam o entendimento e fomentam o desenvolvimento de ações pró clima como diferenciais na competitividade do setor privado.