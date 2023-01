A Prefeitura de Niterói atuou em mais uma etapa da Operação Verão na orla da cidade. - Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 31/01/2023 07:11

A Prefeitura de Niterói, em mais um final de semana, atuou em mais uma etapa da Operação Verão na orla da cidade, de sexta (27) a domingo (29). As equipes de diversos órgãos públicos mantiveram o esquema de blitz surpresa itinerante. Desta vez, o foco foi também nas praias da Baía de Guanabara, como Charitas e Gragoatá. Paralelamente, as ações de fiscalização continuaram ocorrendo na orla da Região Oceânica.

A força-tarefa, mais uma vez, contou com 300 agentes de vários órgãos municipais, que atuaram em diversas frentes de trabalho. Havia equipes da Guarda Municipal; Departamento de Fiscalização de Posturas; Trânsito; Defesa do Consumidor; Meio Ambiente; Limpeza Urbana; Conservação; Vigilância Sanitária e Administração Regional da Região Oceânica, com a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

As ações de ordenamento itinerantes aconteceram nas praias de Charitas, Gragoatá e Icaraí. Foram realizadas cinco apreensões de trailers irregulares e quatro intimações por descumprimento do código de postura. Além disso, durante as ações, foram encontrados três pontos ilegais de furto de energia. As ligações ilegais foram desconectadas e os responsáveis encaminhados à Polícia.

O Departamento de Fiscalização de Posturas emitiu 26 intimações por uso inadequado de espaço público. Houve também a retirada de um banheiro químico instalado irregularmente na calçada em Charitas. A fiscalização itinerante também continuou com a orientação a ambulantes e comerciantes quanto à organização de mesas e cadeiras com delimitação correta, para evitar abusos na ocupação do espaço público. De acordo com o Departamento de Fiscalização de Posturas, as ações acontecerão sempre nas regiões das praias do Gragoatá; Boa Viagem; Flechas; Icaraí; São Francisco; Charitas; Adão e Eva; Piratininga; Sossego; Camboinhas; Itaipu e Itacoatiara.

" A Guarda Municipal Civil de Niterói está mobilizando seu efetivo tanto no reforço às ações da força-tarefa quanto na fiscalização e ordenamento dentro da Operação. Também continuamos atuando em outros pontos da cidade realizando o patrulhamento de rotina. Temos equipes fixas e volantes. O nosso objetivo é atender ao cidadão e aos visitantes da cidade da melhor forma. A população pode entrar em contato através do número 153”, explicou o inspetor geral da Guarda Municipal, Leandro Nunes.

As praias da Região Oceânica também tiveram ações dos agentes da Operação Verão no final de semana. O secretário regional da Região Oceânica, Binho Guimarães, destacou que as ações da força-tarefa já surtem efeito e contam com o apoio da população.

“Agradecemos muito o apoio da população, que está reconhecendo na Operação Verão algo importante para o ordenamento urbano. Essa é uma ação educativa e de conscientização que orienta frequentadores, comerciantes e moradores, que muitas vezes desconhecem as normas de utilização da praia, a terem uma convivência harmônica", afirmou Binho Guimarães.

De acordo com a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), foram recolhidas 30 toneladas de lixo na orla. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) também participou da Operação, desfez ligações de energia clandestinas na rede de iluminação pública da cidade e cortou fios soltos e irregulares.

Prefeitura intensifica ações contra infrações de trânsito – A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) atuou no ordenamento do trânsito com 60 operadores, 10 viaturas, oito motocicletas e seis reboques. A Subsecretaria de Trânsito e Transporte (SSTT) contabilizou 322 autos de infração no final de semana. Dentre as autuações, as mais frequentes foram uso de celular na direção; falta do uso do cinto de segurança e estacionamento irregular. Ao todo, 11 veículos foram rebocados. A SSTT realizou também vistoria nos transportes coletivos.

Para o subsecretário de Trânsito e Transportes de Niterói, Murillo Moreira, as ações da Operação Verão auxiliam no ordenamento do trânsito.

"Tivemos mais um final de semana de ação integrada na Operação Verão, tanto nos acessos às praias, quanto na orla. Também intensificamos a fiscalização dos coletivos e o estacionamento irregular. Nosso objetivo é melhorar o fluxo e manter o ordenamento do trânsito", destacou Murillo Moreira.

Operação Verão – A Operação Verão conta com equipes da Nittrans; Neltur; Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS); Clin; Seconser; Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, São Francisco e Charitas; Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) e Defesa Civil.

Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias podem ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).