A Prefeitura de Niterói realiza obras de contenção de encostas em diversos locais.Ascom PMN - Foto: Leonardo Simplício

Publicado 31/01/2023 06:57

A Prefeitura de Niterói, com a chegada da época das chuvas e como parte do Plano Niterói 450, realiza obras de contenção de encostas em diversos locais da cidade. Só no bairro do Maceió, localizado na região de Pendotiba, a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói (Emusa) trabalha em 10 pontos distintos.



Entre os locais beneficiados estão a Estrada da Cachoeira, a Estrada Nossa Senhora de Lourdes, a Rua Ludovico José da Rocha e o Campo do Barreira. O investimento chega a R$ 91,5 milhões e está inserido no eixo Clima e Resiliência do Plano Niterói 450 Anos.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembra que desde 2013 Niterói tem investido fortemente em obras de contenção de encostas em toda a cidade que prepararam Niterói para as chuvas de verão e salvaram vidas.



“Tenho certeza de que, com essas obras teremos uma Niterói com uma infraestrutura melhor, mais sustentável, com mais oportunidades para a população e com mais justiça social. Essas ações são responsáveis por salvar vidas, dar dignidade aos moradores, além de garantir qualidade de vida através da defesa do clima. Então, o desafio é acelerar o ritmo de entrega destas obras para a população”, detalhou Grael.



De acordo com o presidente da Emusa, Paulo César Carrera, o diferencial da obra é a instalação de uma tela de alta resistência.



“Investimos na compra de uma tela importada de 400 metros de extensão que impedirá a queda de lascas de rocha. Por ser uma via de grande fluxo, toda a segurança é prioridade", explica Carrera.



Na Estrada da Cachoeira já é possível ser observada uma grande intervenção em andamento. Na Rua Ludovico José, a área total da obra chega a 4,5 mil m². São dois pontos de intervenção que recebem as técnicas de cortina atirantada e solo grampeado. Também já está em andamento a execução da rede de drenagem.



Na Estrada Nossa Senhora de Lourdes, além da cortina atirantada e solo grampeado verde em três pontos, os moradores ganharão um novo acesso e calçada. No Campo do Barreira, foi iniciada a concretagem do nicho da cortina atirantada e das canaletas de drenagem.



A previsão é que todas as intervenções do Maceió sejam concluídas no segundo semestre deste ano.



Outras obras em andamento - Segundo a Prefeitura, somente em 2023, Niterói está investindo mais de R$ 236 milhões em obras de contenção de encostas e beneficia diretamente as comunidades do Morro do Céu, Morro Boa Vista, Caixa D’Água, Santa Rosa, Grota do Surucucu, Cantagalo, Martins Torres, Morro do MIC, Caramujo, Cavalão, Morro do Bumba, entre outras.



Além das comunidades, bairros como Jurujuba, Santa Rosa, Bairro de Fátima, Cantagalo, Cafubá e Itacoatiara também foram contemplados.



Plano Niterói 450 - O Plano Niterói 450 Anos prevê R$2 bilhões em investimentos na cidade entre 2022 e 2024. O objetivo é ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense nos 450 anos de fundação da cidade, comemorados neste ano. A expectativa é que o município tenha o maior volume de obras de sua história para levar infraestrutura e segurança a diversos bairros.