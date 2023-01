No total foram recolhidos 700 kg de resíduos. - Divulgação

No total foram recolhidos 700 kg de resíduos. Divulgação

Publicado 30/01/2023 10:24

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou um mutirão de limpeza na orla de Portugal Pequeno, na Ponta D'Areia, a fim de recolher os resíduos jogados irregularmente no local. A ação resultou no recolhimento de 50 pneus, além de caixas metálicas, madeira e outros materiais. No total foram recolhidos 700 kg de resíduos. Todo material teve descarte final adequado.

A Clin informa que, desde 2005, através de uma parceria com a cooperativa Reciclanip, a empresa recebe pneus inservíveis no distrito de limpeza localizado na Rua Leonor da Glória, Largo da Batalha. A iniciativa já deu a correta destinação para cerca de 1 milhão e 400 mil pneus.

Com o objetivo de coibir irregularidades e conscientizar a população, a Clin planeja intensificar as ações de fiscalização em empreendimentos que comercializam e trabalham diretamente com pneus. Os munícipes serão orientados sobre o descarte correto do material e, caso seja identificado o descarte irregular por parte de algum gerador, o mesmo poderá ser multado pelos fiscais da Companhia de Limpeza.

O descarte de pneus em locais inadequados é crime ambiental e o infrator que for flagrado realizando este tipo de ação recebe uma multa de R$1.976,23. Denúncias podem ser feitas ao setor de fiscalização da Clin, através do 0800 367 9100 ou no link da ouvidoria no site www.clin.rj.gov.br .