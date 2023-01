O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu o prefeito de Bombinhas (SC), Paulo Henrique Dalago, para trocar experiências. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 27/01/2023 06:26

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu nesta quarta-feira (25) o prefeito de Bombinhas (SC), Paulo Henrique Dalago, para trocar experiências sobre projetos ambientais e de sustentabilidade desenvolvidos nos dois municípios. Após a reunião, a comitiva da cidade catarinense foi conhecer o Parque da Cidade, em São Francisco, e as obras do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), na Região Oceânica.

“Bombinhas é uma cidade com características diferentes de Niterói, mas com muitas experiências que podem ser compartilhadas. Conheço a potencialidade daquela região. Acredito que temos muito a aprender com Bombinhas na parte de turismo e também podemos contribuir com medidas na parte ambiental. Estamos implantando nossas unidades de conservação e também o POP. Temos muitas trocas possíveis”, afirmou Grael.

Os governantes ressaltaram o fato de as duas cidades terem praias com o selo Bandeira Azul, dado às praias e marinas que se destacam, entre outras coisas, por boas práticas ambientais. A Praia do Sossego, na Região Oceânica de Niterói, recebeu pela segunda vez o prêmio no ano passado.

“Essas certificações ajudam a qualificar a experiência do turismo nos municípios. Recebemos muitas famílias em Bombinhas que buscam esses lugares. Essas questões ambientais são cada vez mais fortes e a gente precisa trocar ideias. Niterói tem expertise nessa questão e esse encontro é importante para que a gente possa inovar e trocar informações. Podemos nos tornar cidades-irmãs e replicar exemplos para o Brasil”, disse Dalago.

Também participaram do encontro, o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, Rafael Robertson, a coordenadora do programa PRO Sustentável, Dionê Castro, além de autoridades municipais de Bombinhas.

O prêmio Bandeira Azul



O selo Bandeira Azul é a maior premiação internacional dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a certificação, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.



Além de Niterói, outras 28 praias e 11 marinas em todo o país receberam a certificação para a temporada 2022/2023. A implantação da infraestrutura na Praia do Sossego foi fundamental para que ela recebesse a primeira premiação em 2021. No ano passado, as ações de educação ambiental desenvolvidas de forma periódica pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente contribuíram ainda mais para a renovação da certificação.

Entre as atividades desenvolvidas estão práticas educativas abordando temas como gestão de resíduos, consumo de plástico de uso único (descartáveis) e poluição do ambiente marinho junto a estudantes das escolas da rede municipal; capacitação dos funcionários da Prefeitura de Niterói para gestão ambiental local; instalação de placas educativas com informações sobre a fauna local, com o objetivo de torná-la conhecida e sensibilizar a comunidade para a importância de sua preservação.