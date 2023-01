Claudio Zoli apresenta show em homenagem aos seus 40 anos de carreira. - Departamento de Imprensa SMC/FAN - Foto: Ike Levy

Publicado 26/01/2023 11:05

O cantor e compositor Claudio Zoli vai se apresentar de graça, neste sábado (28), no Festival Claro Verão 2023, que vai acontecer, às 20h, no Teatro Popular de Niterói. Considerado o “Príncipe da Soul Music Brasileira”, ele vai exibir o show em homenagem aos seus 40 anos de carreira.

Com 14 discos lançados, o cantor e compositor Claudio Zoli, estreou como profissional aos 17 anos, ao participar da banda de Cassiano e Tim Maia, seus gurus. Com essa bagagem, sua voz rouca e a guitarra afiada, fundou a banda Brylho e desde então ganhou notoriedade nacional e teve sua obra sendo destaque em diversas trilhas de novelas e filmes, emplacando sucessos nas pistas de dança como "À Francesa", "Noite do Prazer" e "Cada um Cada Um" (A Namoradeira), hits que apresenta no show em homenagem aos seus 40 anos de carreira dedicados à soul music.

Seja por sua voz marcante, por sua guitarra com swing ímpar ou pela sua forma de compor melodias, Zoli carrega consigo discípulos e fãs fiéis e em dezembro de 2022, lançou seu décimo quarto disco Claudio Zoli (Ao Vivo no Blue Note) que faz parte das comemorações aos 40 anos de carreira, gravado durante show no prestigiado Blue Note São Paulo.

“O repertório passeia por toda minha discografia enraizada na soul music brasileira. Minha identidade musical traz a escola do mestre Cassiano que nos deixou recentemente e por isso fiz questão também de homenageá-lo", disse Zoli.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica localizado na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro,

Niterói. Os Ingressos devem ser retirados três horas antes do show, na bilheteria do Teatro.