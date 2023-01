A secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz, deu uma palestra sobre retenções tributárias do Imposto de Renda da pessoa jurídica. - Divulgação Ascom PMN

Publicado 26/01/2023 10:06

A Prefeitura de Niterói informou que a cidade participou, nesta quarta-feira (25), do primeiro encontro de Secretários Municipais de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro de 2023. Representada pela secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, ela esteve presente no evento, que aconteceu no Rio, na sede da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), que promoveu o encontro junto com o Conselho de Política Fazendária Municipal do Estado do Rio de Janeiro (Confaz-RJ).

O objetivo do encontro foi debater os principais temas que estarão na agenda fiscal dos municípios este ano. Os secretários municipais de Fazenda do Rio abordaram assuntos como execução orçamentária, administração financeira e incrementos da arrecadação.

A secretária de Fazenda de Niterói deu uma palestra sobre retenções tributárias do Imposto de Renda da pessoa jurídica. Marília Ortiz destacou que o encontro foi uma oportunidade de troca sobre mecanismos para enfrentar os desafios fiscais ao longo do ano.

“O encontro dos secretários de Fazenda fluminenses foi um importante momento de troca sobre prioridades e desafios da agenda fiscal em 2023. Foram mais de 60 participantes e 35 municípios representados. No evento, Niterói apresentou a experiência de como vem implementando a retenção de Imposto de Renda dos prestadores de serviços e apropriando essa receita nos cofres do município. Além disso, falamos sobre as perspectivas de incremento na arrecadação em 2023”, explicou Marília Ortiz.

O encontro dos secretários municipais de Fazenda também debateu questões ligadas à arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).