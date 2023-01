As atividades no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) tiveram mais de 200 crianças. - Divulgação Ascom PMN - Foto: PESC/ Thecio Butera

Publicado 25/01/2023 07:35

A Prefeitura de Niterói informou que vem organizando de norte a sul da cidade atividades gratuitas de férias para as crianças. "Seja dentro das escolas da rede ou em equipamentos municipais, a programação atende milhares de crianças e adolescentes com idades variadas. Até o fim desta semana, tem diversão garantida para os pequenos", disse o poder público em nota divulgada.

As atividades no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) tiveram mais de 200 crianças da comunidade e das adjacências da Zona Norte inscritas para passar o dia com direito a brincadeiras e refeições. Pular corda, corrida de saco, corrida com colher, altinha, guerra de bexigas, pular elástico, futebol e banho no mangueirão são algumas das brincadeiras que as crianças vivenciam durante as férias no parque. As crianças também recebem alimentação no local.

O secretário do Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula, Oto Bahia, contou que o trabalho vai muito além da recreação.

“Durante a colônia de férias do Pesc, as famílias puderam perceber que nosso trabalho vai muito além da diversão. Atendemos as crianças com almoço, lanche e diversas atividades que estimulam a criatividade, coordenação e raciocínio lógico. Temos certeza que esses momentos são inesquecíveis na vida destas crianças e estamos contribuindo para a formação de uma geração de vencedores”, disse Bahia.

O bairro de Jurujuba também recebeu programação para 150 crianças dos três anos aos 12 anos. O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) planejou trilhas, atividades com horta, educação ambiental, reciclagem, jardim sensorial, brincadeiras, música e dança. Mãe de um casal de gêmeos, Ariel e Arthur, de 7 anos, Alessandra de Moraes, 42 anos, é moradora do bairro e destaca que a colônia ajuda a tirar as crianças da frente de celulares e televisores.

"Essas atividades são importantes para tirar eles de frente das telas. Infelizmente, em casa, eles acabam procurando muito os celulares ou ficam expostos à programação da TV, ou ainda brincando na rua. Então estar em um local seguro, com pessoas adequadas e preparadas é muito bom", destacou a moradora.

Na Região Oceânica, o Parque Rural de Niterói, localizado no Engenho do Mato, também está com recreação voltada para os pequenos durante as férias às terças e quintas ou quartas e sextas. Desde o dia 10 de janeiro, cerca de 70 crianças com idade entre 6 e 16 anos, participam de atividades como trilhas, canoagem, esportes, dominó, escorrega no sabão, bambolê, educação ambiental e ping-pong.

Tô de Férias na Escola

Escola é lugar de crianças e, mesmo durante as férias, 27 unidades da rede municipal estão abertas para receber os pequenos com atividades e alimentação. São mais de 2,6 mil crianças que ocupam os espaços durante o período de recesso escolar.

O Tô de Férias na Escola acontece das 8h às 13h e oferece café da manhã e almoço. Dentre as atividades estão pintura, recreação, dança, teatro e passeios a museus e parques de Niterói e do Rio.

De acordo com o secretário de Educação, Lincoln de Araújo, além das brincadeiras, o programa tem uma importante missão de garantir alimentação para as crianças. “Estamos recuperando uma tradição da Prefeitura das escolas estarem abertas para receberem nossas crianças em uma ação coletiva de arte, cultura, passeios e esportes. Muito importante também é a questão da alimentação escolar, que garantimos no período de férias”, ressaltou o secretário.