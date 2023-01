O prefeito, Axel Grael, visitou o Programa Niterói Jovem EcoSocial. - Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 24/01/2023 09:07

O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve, na última segunda-feira (23), na sede da Firjan/Sesi/Senai, que fica no Barreto, na Zona Norte da cidade, para conhecer as instalações do Programa Niterói Jovem EcoSocial e conversar com os novos alunos do projeto, que iniciaram as aulas em novembro.

Através do programa da Prefeitura de Niterói, 500 jovens de comunidades que estão em vulnerabilidade e/ou risco social fazem um curso de capacitação profissional gratuitamente e atuam em um trabalho de campo no local onde vivem – principalmente na área de reflorestamento de encostas.

"A inclusão social e qualificação profissional são os pilares do Programa Niterói Jovem EcoSocial que já está na segunda fase", afirma o Executivo no texto.





O prefeito conversou com os alunos que estão no módulo de nivelamento com aulas de português, matemática, informática e desenvolvimento pessoal, que os ajudará no decorrer do curso e de uma das 12 áreas oferecidas de capacitação. O programa acontece por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas) com a Firjan.





“Hoje estive visitando o Niterói Jovem EcoSocial, uma parceria da Prefeitura com a Firjan num programa que vincula a questão ambiental com educação. É uma oportunidade para os jovens das comunidades de Niterói poderem se desenvolver profissionalmente e, ao mesmo tempo, contribuir com a cidade e com o reflorestamento de encostas. É um trabalho importante que faz de Niterói uma cidade cada vez mais sustentável e com justiça social. As instalações aqui no Barreto são muito boas, com vários laboratórios e equipamentos, que permitem que eles se desenvolvam nas atividades profissionais”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.





O Niterói Jovem EcoSocial é um programa desenvolvido pela Prefeitura de Niterói com o objetivo de promover a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 16 e 24 anos. Bira Marques, secretário Executivo, destaca o compromisso da Prefeitura em garantir os direitos aos jovens da cidade.





“Essa é uma constatação do compromisso da Prefeitura de garantir direitos para esses jovens de Niterói. Estamos muito felizes de ver que, além dessa garotada ter a oportunidade de uma profissão, eles construirão uma percepção de comunidade, de território, e de amor ao nosso Brasil e à nossa cidade. A construção de um grupo de pessoas, a partir daquilo que a gente acredita, que é um olhar para a sociedade, um olhar diferenciado e multiplicador”, disse Bira.





A Secretaria Municipal de Participação Social é a responsável pela gestão do programa. O subsecretário da pasta, Otávio Ribeiro, comenta o programa foi ampliado para atender mais comunidades.



“O projeto está na sua segunda etapa. Na primeira, nós contemplamos 11 comunidades da nossa cidade e agora estamos contemplando 500 jovens de 26 comunidades. As atividades são divididas na Firjan e no seu território”, afirma Ribeiro.





O programa, atualmente, contempla moradores de 26 locais: Beira da Lagoa, Boa Esperança, Boa Vista, Bonsucesso, Buraco do Boi, Caranguejo, Coreia, Coronel Leôncio, Fazendinha, Jacaré, Juca Branco, Matos Coutinho, Maria Paula, Morro da Ilha da Conceição (MIC), Morro da Penha, Nova Brasília, Pátio Leopoldina, Ponta D´Areia, Rio Do Ouro, São Lourenço, Teixeira de Freitas, Travessas, Várzea das Moças, Vintém, Viradouro e Zulu.





Eliane Damasceno é coordenadora de Projetos Integrados em Responsabilidade Social da Firjan/Sesi/Senai e reforça que esse é um projeto exemplo alinhado às atividades desenvolvidas pela equipe.





“Esse é um projeto muito importante, pois ele trabalha naquilo que é o cerne da nossa organização em termos de educação profissional, desenvolvimento da indústria, desenvolvimento da sociedade e, além de tudo, esse projeto trabalha com o potencial da juventude. Nós sabemos que só uma juventude capacitada vai gerar um desenvolvimento significativo para o país. É muito importante isso que a Prefeitura de Niterói vem fazendo de focar na juventude e na educação deles, em uma Educação Cidadã, a partir do impacto que a violência traz para esses jovens”, ressalta Damasceno.



Késia Nascimento, 22 anos, é moradora da comunidade do Juca Branco, no Fonseca, e aluna do curso de padaria.



“Começamos as aulas em novembro e estamos nos módulos básicos de Língua Portuguesa, Matemática e Informática. Achei muito legal essa iniciativa do curso, pois, no mercado de trabalho, a gente vai precisar muito dessas matérias. O Português, por exemplo, para fazer um currículo bem feito; a Matemática, para fazer os cálculos de produção na padaria; e a Informática, para que consigamos montar tabelas. Também quero ressaltar a importância do curso de Desenvolvimento Humano, já que, nossa vida não se resume ao trabalho, mas à vida particular, nossos problemas e questões. Tudo isso é tratado neste curso. Estou gostando muito! Eu escolhi o curso de padaria, pois tenho um filho de nove meses e quero fazer alguma coisa que possa aproveitar bastante todas as fases da vida dele”, revela a moradora.





Através do programa, são oferecidos 12 cursos de capacitação. São eles de Padeiro, Confeiteiro, Operador de Suporte Técnico em TI, Desenvolvedor de Aplicativo, Assistente de Marketing Digital, Eletricista Instalador Residencial, Mecânico de Refrigeração Doméstica, Mecânico de Motocicletas, Auxiliar de Operações Logísticas, Agente de Reflorestamento, Agente de Saneamento e Assistente Administrativo.

Gabriel Magno é morador da comunidade Boa Vista, tem 22 anos, e cursa Mecânica de Motocicletas.



“Desde que eu acabei a escola, tive poucas oportunidades de desenvolver conhecimento e agregar algo à minha vida. Essa foi minha melhor oportunidade para poder entrar no mercado de trabalho. Eu escolhi o curso de Mecânica de Moto porque sempre gostei de moto e sou muito curioso, gosto de aprender. Até agora, estou tendo aulas teóricas. Eu tenho me esforçado bastante e quero sair daqui já empregado e inserido no mercado de trabalho. Vou correr atrás de oportunidades. Vou fazer o máximo possível para poder alcançar todos os meus objetivos”, disse Magno.



O Jovem EcoSocial faz parte do Pacto Niterói contra a Violência e do plano Niterói 450, que prevê investimentos de cerca de R$ 2 bilhões na cidade até 2024. O plano tem os eixos Saúde, Educação, Centro, Zona Norte, Clima e Resiliência, Sustentabilidade e Comunidades, e prevê obras que prometem gerar empregos e incentivar a retomada econômica na cidade.