Segundo a Prefeitura, o projeto oferece bolsas de estudos, em escolas privadas do município.Divulgação

Publicado 23/01/2023 09:16

A Prefeitura de Niterói informou que ampliou o orçamento do Programa Escola Parceira, da Secretaria Municipal de Educação (SME), em 60% este ano e também vai oferecer transporte gratuito aos estudantes e seus acompanhantes. O projeto oferece bolsas de estudos, em escolas privadas do município, para crianças que não tenham conseguido vagas na rede pública de ensino.

Serão oferecidas 1,3 mil bolsas, além de uniformes, material escolar e translado. No último ano, o investimento foi de R$ 10 milhões e, em 2023, serão destinados R$ 16 milhões. As bolsas passaram de R$ 575 para R$750 mensais por aluno.

“O Escola Parceira visa atender emergencialmente uma parcela da sociedade cujos filhos não conseguiram vagas na rede pública. Uma comissão será criada para acompanhar o programa e garantir seu pleno funcionamento”, afirmou o secretário de Educação, Lincoln de Araújo.

O Programa Escola Parceira foi criado em 2020, durante a pandemia do coronavírus, como uma medida emergencial para atender o aumento da demanda por vagas na rede municipal de educação, em virtude dos impactos econômicos e sociais gerados pela doença.

As bolsas de estudos são destinadas a vagas em Educação Infantil (creche e pré-escola), com base na identificação de candidatos não atendidos na segunda etapa do processo de pré-matrícula de 2023 da rede municipal, desde que os responsáveis legais sejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES).