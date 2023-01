O trabalho está concentrado na Praia de Piratininga, na Região Oceânica, mas as fiscalizações são itinerantes. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

O trabalho está concentrado na Praia de Piratininga, na Região Oceânica, mas as fiscalizações são itinerantes.Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 20/01/2023 12:14

A Prefeitura de Niterói está com uma força-tarefa para reforçar a Operação Verão, com participação de diversos órgãos públicos para atuar no ordenamento urbano nas praias, que começaram a ter uma grande procura em função das altas temperaturas. Neste momento, o trabalho está concentrado na Praia de Piratininga, na Região Oceânica, mas as fiscalizações são itinerantes. O foco nesta sexta-feira (20) é a conscientização de banhistas, comerciantes e ambulantes.

Mais de 300 agentes da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Postura, Trânsito, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Vigilância Sanitária e da Administração Regional da Região Oceânica participam da força-tarefa, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).As ações acontecerão nas regiões das praias do Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão e Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.Entre as principais frentes de atuação, a Seop está com guardas municipais, agentes operacionais e da Fiscalização de Postura, para promover o ordenamento nas faixas de areia, calçadão, ruas e praças próximas aos locais frequentados pelos banhistas. Os agentes também fiscalizam quiosques e restaurantes. A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) está atuando no ordenamento do trânsito.A Subsecretaria de Transportes e Trânsito (SSTT) junto com a Nittrans atua com agentes no ordenamento do trânsito e na fiscalização de situações como transporte coletivo irregular e estacionamento em locais proibidos. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) também ampliou a quantidade de equipamentos e do efetivo de funcionários para manter a limpeza das praias.A Administração da Região Oceânica está funcionando como um braço de interlocução entre o governo e a população para esclarecimentos de quaisquer dúvidas, seja na sede regional ou através de suas redes sociais.A Operação Verão contará também com efetivos da NitTrans, Neltur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Secretaria Municipal de Saúde, as Administrações Regionais de Icaraí, Região Oceânica, de São Francisco, Charitas, Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) e Defesa Civil.Para denúncias e urgências, os frequentadores das praias poderão ligar para o número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).