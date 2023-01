O presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, através de sua Comissão de Mentoria Jurídica, vai auxiliar a adaptação do advogado (a) em começo de carreira. - Divulgação

O presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, através de sua Comissão de Mentoria Jurídica, vai auxiliar a adaptação do advogado (a) em começo de carreira.Divulgação

Publicado 20/01/2023 09:13 | Atualizado 20/01/2023 09:16

O presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, através da Comissão de Mentoria Jurídica, que tem à frente Thales Rezende Rodrigues de Miranda, vai lançar nesta semana a primeira Edição de Mentoria Jurídica Individual, virtual e totalmente gratuita.



Segundo as informações, o objetivo do projeto é auxiliar a adaptação do advogado (a) em começo de carreira, ou para aquele profissional que está buscando experiência em outra área em que ainda não atua.



De acordo com a vice-presidente da Comissão de Mentoria Jurídica, Elizabeth Pinsani, o advogado precisa se enquadra nesse perfil para ser beneficiado.

"Essa é a oportunidade de vivenciar a rotina da Advocacia, obter dicas e expertise, através de um colega mais experiente, para que em seguida seja mentorado (a) e possa implementar o que aprendeu”, convida Pinsani.

De acordo com ela a primeira edição da ação está imperdível. “Ficou interessado (a)? Faça já sua inscrição! Esperamos você!”, conclama a vice-presidente da Comissão de Mentoria Jurídica.



De acordo com a OAB Niterói, as inscrições podem ser feitas através do e-mail: comissoes.nit@oabrj.org.br.