O evento foi criado pela produtora e ativista cultural, Jammy Said. - Divulgação

Publicado 19/01/2023 08:33

O Solar do Jambeiro, no bairro do Ingá, na Zona Sul de Niterói, será palco do Sarau Florescer Nit no próximo sábado (21/01), às 14h. Com o objetivo de valorizar a cultura em Niterói, o Sarau, que é de graça, contará com um microfone aberto para o público e artistas da cidade.





Em sua segunda edição, a programação do Sarau contará com atrações de dança, poesia, divulgação, sorteios e distribuição de livros, performances teatrais e de música. Além disso, o palco estará aberto para esquetes e leituras dramatizadas.

Criado por Jammy Said, produtora e ativista cultural, o evento incentiva o interesse da população em novos criadores artísticos dos mais variados gêneros, como composição, interpretação e performance musical.





Mais sobre Jammy Said





Jammy Said reside em Niterói, é atriz, escritora e produtora sociocultural. Coordenou projetos como "Sarau Florescer Nit", "Evento Cultural Encontro Sarau & Dança", "Sarau Luau da Jammy" e a oficina (WorkShop) "A Arte da Feminilidade - o Sagrado Feminino" entre outros. No mundo da literatura, Jammy já publicou o livro "Cachoeira de Palavras" e organizou as coletâneas "Encontro Florescer", "Mulher Sexo Forte!" e "Gratidão". A artista também é mestra em Dança do Ventre e Dança de Salão.

O Salão Amarelo do Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano, 195, no Ingá, em Niterói.