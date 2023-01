O espetáculo experimenta a dança em um território fictício. - Divulgação - Foto: Igor Keller

Publicado 18/01/2023 09:25 | Atualizado 18/01/2023 09:30

O palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói, vai receber, entre sexta-feira (20), às 20h a domingo (22/01), às 19h, com entrada franca, as apresentações de “Lugar Para Guardar Animais”. Além das exibições, será oferecida uma oficina gratuita para profissionais e estudantes de dança e ainda um bate-papo com a companhia. O espetáculo experimenta a dança em um território fictício, propondo um ambiente de invenção para os espectadores.

Em “Lugar para guardar animais”, o Grupo SATS reafirma o espaço cênico como campo fértil que incita as mais diversas potências inventivas do corpo em condição de experimento. Em cena, cinco intérpretes corporificam um estado de potência bruta, evocada por individualidades e coletividades que variam disputas, ataques e parcerias. Nesta arena, a boca quer vocalizar os sons guardados no grave profundo do corpo, enquanto a pele intensifica-se como superfície profundamente vulnerável.

Idealizado por Deisi Margarida e Rodrigo Gondim, nesse espetáculo, respectivamente, intérprete e diretor, o trabalho procura ainda integrar espectador e espaço cênico como duas forças catalisadoras na proposição de um cenário imersivo. A peça acontece em uma instalação, com estrutura sonora e de luz que coloca o público como parte desse coliseu.

“Lugar para guardar animais traz em sua raiz coreográfica uma tentativa de desarticular formas e estruturas convencionais restritivas que tendem a formatar o corpo em dança como superfície de códigos anteriores”, explica Deisi.

“Esse é o princípio norteador da pesquisa: nos aproximarmos dos laços que conectam nossa animalidade sensitiva, atrelando-nos ao momento presente, mobilizando condições relacionais coletivas”, completa Gondim.

As inscrições para a oficina Poética Bruta devem ser realizadas por meio de formulário disponibilizado no site da companhia: www.gruposats.com.br. Para participar da oficina é necessária experiência prévia em práticas de movimento (dança, capoeira, luta, teatro físico, circo, yoga, etc), e roupas confortáveis que auxiliem no trabalho prático. A classificação indicativa é de 16 anos.

Sobre poética bruta

É um laboratório prático de dança e pesquisa de movimento que busca compartilhar os treinamentos utilizados pelo Grupo SATS na criação do espetáculo LUGAR PARA GUARDAR ANIMAIS. O projeto é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.