O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, segura a ordem de início das obras do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ). - Foto: André Luiz Coutinho

Publicado 17/01/2023 08:32

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, assinou, na manhã da última segunda-feira (16), a ordem de início das obras do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ). As intervenções fazem parte do Plano Niterói 450 anos da Prefeitura de Niterói e tem previsão de conclusão em seis meses.

Rodrigo Oliveira explica que a rede municipal de saúde está passando por reestruturação.

“Dentro do Plano Niterói 450 anos, a secretaria vem realizando diversas intervenções em unidades de saúde. Esses investimentos são fundamentais para melhorar a qualidade nos serviços oferecidos à população e condições de trabalho aos profissionais de saúde”, declara.

Na reforma haverá substituição dos telhados e impermeabilização das calhas, instalação de um novo reservatório de água com adequação da infraestrutura hidráulica de distribuição. O sistema de esgotamento sanitário da cozinha e de distribuição para a rede pública serão adequados.

Além disso, a cozinha terá uma recomposição estrutural das suas vigas, assim como a adequação do sistema de exaustão e a substituição de revestimentos de piso e parede, tanto da cozinha quanto do refeitório.

Com a estimativa de seis meses para a conclusão, a reforma está orçada em R$1.970.946,46. A obra faz parte do Plano Niterói 450 anos, eixo Saúde, que tem um aporte financeiro de mais de R$260 milhões e que prevê ainda as reformas de 70 unidades, entre elas outros hospitais municipais, módulos do PMF, Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial.