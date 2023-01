O secretário municipal do Idoso, Zaf (Camisa vermelha) disse que esta é mais uma meta cumprida da secretaria. - Foto: Divulgação

Publicado 17/01/2023 08:05

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), inaugurou, na última segunda-feira (16), mais um núcleo do projeto Niterói 60UP, dessa vez no Rio do Ouro. O objetivo do projeto é oferecer atividades de ginástica gratuitas para o público maior de 60 anos. Só em janeiro, este é o segundo núcleo inaugurado, completando 20 núcleos espalhados pela cidade desde que o projeto foi lançado, em setembro do ano passado.

O projeto Niterói 60 UP visa oferecer ao público idoso da cidade diferentes atividades, como ginástica, dança de salão, rodas de conversa e o coral Avós do Canto, em datas e horários específicos nos diversos pontos da cidade. O objetivo é aumentar a qualidade de vida dos idosos em Niterói, já que a cidade é uma das que possuem maior porcentagem de população acima de 60 anos no país.

O novo núcleo, no Rio do Ouro, fica na Praça Manoel Antunes Filho (Est. Velha de Maricá com Rua Jorge Rachid e o Trevo do Rio do Ouro). No local, são oferecidas aulas de ginástica voltada para o público idoso, mas é aberto a quem quiser participar. Nesta semana, o horário das aulas será das 8h30 às 9h30. A partir da semana que vem, a aula começará às 7h e irá até às 8h. A inscrição pode ser feita no local, na hora da atividade.

De acordo com o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), esta é mais uma meta cumprida da secretaria, que tem como um dos objetivos a oferta de atividades que ofereçam o bem-estar a esse público, o que é fundamental para a sua qualidade de vida e a redução de gastos com saúde.

“Para muito além da atividade física, esses núcleos oferecem atividades que proporcionam a socialização desse público. A nossa intenção é permitir essa interação. Fazer com que os idosos possam sair de casa, conversar, conhecer pessoas novas... Nosso objetivo principal é promover a qualidade de vida, pela socialização, oferecendo a eles, também, uma forma de se exercitar e não ficar parado, o que também contribui para a sua saúde”, explica.

O secretário destaca também a importância de um projeto com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos idosos em Niterói, já que a cidade é uma das que possuem maior porcentagem de população acima de 60 anos no país, com 18% da população sendo idosa.

Ainda segundo o secretário, um dos planos para a sua gestão é incluir uma agenda com oferta de passeios gratuitos, que levarão os idosos aos pontos turísticos e atividades culturais de Niterói e do entorno.

Os núcleos de ginástica do Projeto Niterói 60UP, são:

Icaraí – calçadão da praia, em frente à Rua Miguel de Frias (de segunda a sexta, às 7h)

Santa Bárbara – praça (de segunda a sexta, às 7h)

São Lourenço – Igreja de Sant`Anna (de segunda a sexta, às 7h)

Largo da Batalha – praça (de segunda a sexta, às 7h)

Ilha da Conceição – Cesu (de segunda a sexta, às 7h)

Vital Brazil – praça atrás do posto de saúde (de segunda a sexta, às 7h)

Piratininga – calçadão da praia, no desvio (de segunda a sexta, às 7h)

Centro – Hortifruti da Rua Marquês de Paraná (de segunda a sexta, às 7h)

Barreto – Horto (de segunda a sexta, às 8h30)

Matapaca – Igreja de São Sebastião (de segunda a sexta, às 8h30)

Itaipu – Horto (de segunda a sexta, às 8h30)

Engenho do Mato – praça (de segunda a sexta, às 8h30)

Ingá – praça (de segunda a sexta, às 8h30)

Santa Rosa – praça do Largo do Marrão (de segunda a sexta, às 8h30)

Charitas/Preventório – ao lado da estação das barcas (às segundas, quartas e sextas, às 8h30)

Fonseca - Horto (de segunda a sexta, às 8h30)

Rio do Ouro – Praça Manoel Antunes Filho (de segunda a sexta, às 7h).