IPTU 2023 em Niterói: 2ª via também poderá ser retirada nas Administrações Regionais Os contribuintes poderão também receber orientações sobre parcelamento de débitos, troca de titularidade e descontos recebidos. 13/03/2023 - A partir desta segunda-feira (16) os contribuintes poderão retirar a segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 em 15 Administrações Regionais localizadas nos bairros: Icaraí, Santa Rosa, Barreto, São Francisco, Fonseca, Jurujuba, Ilha da Conceição, Largo da Batalha, Rio do Ouro, Região Oceânica, Itaipu, Engenhoca, Centro, Núcleo do Caramujo e Sapê. O horário de atendimento nas Administrações Regionais será das 9h às 17h. Treinamento - Na última quarta-feira, representantes das Administrações Regionais participaram de um treinamento na sede da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) ministrado pela equipe do Departamento de Administração Tributária e receberam instruções sobre emissão da segunda via do IPTU 2023 via Portal de Serviços da Prefeitura, parcelamento de débitos, troca de titularidade, descontos recebidos, entre outros temas. "O contribuinte poderá se dirigir a uma Administração Regional mais próxima da sua residência e tirar suas dúvidas ou até mesmo emitir a segunda via do IPTU 2023. É importante ressaltar que o contribuinte deverá ir à unidade, tendo em mãos o número da matrícula do imóvel", esclarece a Diretora do Departamento de Administração Tributária da SMF, Alessandra Silveira. Confira os endereços das Administrações Regionais aptas a emitir a 2ª via do IPTU 2023: Administração Regional de Icaraí Endereço: Av. Ary Parreiras, nº 21 - Icaraí – Niterói – RJ. Tel.: 2610-3355 / 2611-2158 Administração Regional de Santa Rosa Endereço: Rua Itaperuna, 19, Pé Pequeno. Administração Regional do Barreto Endereço: Parque Palmyr Antonio da Silva - Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº Barreto – Niterói – RJ / Tel.: 2613-6620 Administração Regional de São Francisco Endereço: Av. Rui Barbosa, nº 400 – Loja 104, São Francisco / Tel.: (21) 2611-9413 / (21) 2714-4166 / (21) 3719-2728 Administração Regional do Fonseca End: Horto do Fonseca - Alameda São Boaventura, nº 770 Fonseca – Niterói – RJ. CEP: 24.130-170 / Telefone: (21) 2625-2031 Administração Regional de Jurujuba Endereço: Rua Carlos Ermelindo Marins, nº 34, Jurujuba / Tel: 2611-0253 Administração Regional da Ilha da Conceição Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/nº (Anexo ao Prédio da CSU) Ilha da Conceição – Niterói – RJ / Tel.: 2717-0114 Administração Regional do Largo da Batalha End: Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 19 (Dentro do Mercado Popular) Niterói-RJ / Tel.: 2716-2810 Administração Regional do Rio do Ouro Endereço: Estrada Velha de Maricá (Atual RJ100) nº 273, Rio do Ouro / Tel.: (21) 2718-7817 Administração Regional da Região Oceânica Endereço: Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) - Estrada Francisco da Cruz Nunes, Nº 6666, Itaipu – Niterói – RJ. / Tel.: 2609-7575 Administração Regional de Itaipu e Engenho do Mato Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10215, Itaipu / Tel: 2704-1911 Administração Regional da Engenhoca Endereço: Rua Dom Antônio Almeida de Moraes Junior, nº 45, Engenhoca / Tel: 2628-0707 Administração Regional Centro e Ponta da Areia Endereço: Rua Visconde do Uruguai, nº 247, Centro / Tel.: (21) 99685-5905 / (21) 97602-2047 / Whatsapp: (21) 98163-4486 Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Baldeador, Maria Paula e Santa Bárbara Endereço: Rodovia Amaral Peixoto 570 - RJ 104 - Baldeador Administração Regional do Sapê, Badu e Matapaca End.: Estrada Caetano Monteiro, nº 567, Badu / Tel: 2616-3483 As 15 Administrações Regionais entregam a segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023. - Foto: ilustração

