O equipamento protege dos efeitos negativos dos raios solares.Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2023 08:35 | Atualizado 13/01/2023 08:42

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), começou 2023 com uma novidade: a distribuição de uniformes com proteção UV para os garis da empresa. Na primeira semana deste ano, foram entregues centenas de unidades desse tipo de vestimenta para os funcionários da companhia. O equipamento protege dos efeitos negativos dos raios solares.



A Clin informa, no entanto, que a Companhia já orientava os garis que trabalham sob o sol, principalmente os de praia, a usarem o uniforme oficial completo, com o boné, além de filtro solar, chapéu, boné e os óculos escuros durante o trabalho ao ar livre.



A entrega dos uniformes foi muito bem recebida pelos funcionários que aprovaram a iniciativa da empresa, principalmente durante o verão, quando o sol fica ainda mais forte para os que estão em atividades na rua.



Prevenção fundamental - De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal das células que compõem a pele. Quando descoberto no início, tem mais de 90% de chances de cura.

A doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país, sendo os carcinomas basocelular e espinocelular (não melanoma) responsáveis por cerca de 180 mil novos casos da doença por ano.

Já o câncer de pele melanoma tem em torno de 8,5 mil casos novos por período. A incidência é maior do que os cânceres de próstata, mama, cólon e reto, pulmão e estômago.