Cerca de 40 pessoas participaram da aula inaugural do novo núcleo do projeto Niterói 60UP no Horto do Fonseca. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Divulgação

Cerca de 40 pessoas participaram da aula inaugural do novo núcleo do projeto Niterói 60UP no Horto do Fonseca.Divulgação Ascom PMN - Foto: Divulgação

Publicado 12/01/2023 08:49

O Horto do Fonseca, na Zona Norte de Niterói, recebeu, cerca de 40 pessoas, nesta quarta-feira (11/01), que participaram da aula inaugural do novo núcleo do projeto Niterói 60UP no local, com atividades de ginástica gratuitas para o público maior de 60 anos.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), e está disponível no Fonseca e em outros 18 pontos da cidade, em datas e horários específicos para as atividades de ginástica, dança de salão e o coral Avós do Canto. A inscrição pode ser feita na hora da atividade.



De acordo com o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), para este público, se envolver em atividades que lhe tragam o bem-estar, é fundamental para a sua qualidade de vida.



“A socialização é que mantém o idoso ativo, por isso a importância das atividades sociais e culturais que geram sentimentos positivos e evitam a depressão, estimulando a sua função cognitiva. A nossa intenção é permitir essa interação. Fazer com que os idosos possam sair de casa, conversar, conhecer pessoas novas... Nosso objetivo principal é promover a qualidade de vida, pela socialização, oferecendo a eles, também, uma forma de se exercitar e não ficar parado, o que também contribui para a sua saúde”, explica Zaf.





O secretário destaca também a importância de um projeto com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos idosos em Niterói, já que a cidade é uma das que possuem maior porcentagem de população acima de 60 anos no país.





“Os idosos da nossa cidade merecem toda nossa atenção. Afinal, em Niterói, cerca de 18% da população é idosa, ou seja, são quase 100 mil pessoas com mais de 60 anos aqui. Aqui temos um número de pessoas idosas acima da média do resto do país. O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde, o que nos alerta para a importância da organização de uma rede de atenção a essa população para a oferta de cuidados longitudinais”, afirma o secretário.





De acordo com Zaf, a inauguração do 20º núcleo do Niterói 60UP está marcada para a próxima segunda (16), no Rio do Ouro. Ainda segundo o secretário, um dos planos para a sua gestão é incluir uma agenda com oferta de passeios gratuitos, que levarão os idosos aos pontos turísticos e atividades culturais de Niterói e do entorno.