O prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a assinatura da ordem de início das obras de revitalização da Alameda São Boaventura, no Fonseca. - Divulgação: Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a assinatura da ordem de início das obras de revitalização da Alameda São Boaventura, no Fonseca.Divulgação: Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 12/01/2023 08:08

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, nesta quarta-feira (11) a ordem de início das obras de revitalização da Alameda São Boaventura, no Fonseca. Uma das vias mais movimentadas e importantes da cidade, a Alameda receberá intervenções que incluem modernização dos corredores viários, melhoria e ampliação da rede de drenagem, pavimentação das vias, acessibilidade das calçadas e implantação de ciclovia.

O chefe do Executivo niteroiense festejou a data, que marca o início da maior obra que a gestão deve entregar durante o ano em que a cidade completa seu 450º aniversário.

“Esse é um dia muito importante, um momento de muita alegria. Quero agradecer muito a equipe da Prefeitura que vem tocando tantas obras, que transformam Niterói naquela cidade que todos sempre sonhamos, mais sustentável e com mais justiça social, já que sempre discutimos com a sociedade durante todo o processo dos projetos. Essa obra, em especial, é um desafio para a gente, já que é uma obra grande, que vamos tentar fazer com o mínimo de impacto para quem passa diariamente pela Alameda. Eu tenho certeza de que a transformação que essa obra vai trazer vai valer muito a pena. Vamos tomar todas as medidas para que essa obra siga com a maior qualidade e em menor tempo”, prometeu Grael.

O investimento previsto é de R$ 136 milhões. A Alameda, de acordo com o projeto proposto, vai receber iluminação em led e novo paisagismo.

O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carreira, afirmou que a obra dará aos moradores da região mais qualidade de vida.

“Essa obra vai revitalizar por completo a Alameda, com macrodrenagem, com a transformação do local em um ambiente acessível, vamos colocar toda a fiação de telefone e energia subterrâneas, além da instalação de ciclovias… outro ponto importante será a implantação de espaços de lazer para crianças e adultos em diversos pontos da Alameda, com parquinhos, quadras, mesas etc. Vai ser uma obra que, além de dar qualidade de vida a quem mora ou passa por lá, no sentido de melhorar a via e seus acessos, também vai dar ao local a bela apresentação que merece”, explicou Carreira.

Para o secretário de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Renato Barandier, a obra dará à Zona Norte uma qualidade urbanística de excelência.

“A reurbanização da Alameda é a maior obra da história da região norte de Niterói, que vai mudar a cara não só do Fonseca, mas de toda a região norte da cidade. A partir de agora, teremos novas estações de ônibus dos módulos da transoceânica, uma ciclovia nos dois sentidos e uma qualidade urbanística como a da zona sul”, afirmou Barandier.

O projeto de revitalização da Alameda São Boaventura faz parte do Plano Niterói 450 Anos, no eixo Zona Norte, região para a qual estão previstos investimentos de R$ 415 milhões até 2024.

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, também comemorou.

“É a Zona Norte com projeto de Zona Sul! Temos o Centro Cultural, o Restaurante Popular e essa grande obra na Alameda agora”, comemorou Amâncio.

Morador da Vila Ipiranga e presidente da associação dos moradores do local, André Praxedes, acredita que a obra, além de tudo, vai gerar muitas oportunidades para quem mora no entorno.

“Vemos com muito bons olhos essa obra que vai mudar a nossa casa! Espero que essa obra, além de trazer grande melhoria no acesso e no nosso entorno, traga muito empregos e oportunidades para os moradores da área”, contou Praxedes.

A obra também faz parte dos projetos do Plano de Mobilidade Urbana, com a expansão da malha cicloviária da cidade, a nova rotatória de Camboinhas, o acesso à Rua Mem de Sá, a revitalização do trecho norte da Avenida Marquês de Paraná e de toda a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro.

A cerimônia foi realizada no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Caminho Niemeyer, e contou com a presença de vários secretários municipais e diversas autoridades.