A colônia de férias do CEU acontece de 16 a 26 de janeiro. - Reprodução

A colônia de férias do CEU acontece de 16 a 26 de janeiro.Reprodução

Publicado 11/01/2023 08:59

A Prefeitura de Niterói, por meio da Administração Regional de Jurujuba, está com inscrições abertas para colônia de férias gratuita no bairro de Jurujuba. São 150 vagas para crianças a partir dos três anos.

As inscrições devem ser feitas na secretaria do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), das 7h às 21h.





A colônia de férias acontece de 16 a 26 de janeiro, com exceção das sextas-feiras, das 13h às 17h. Dentre as atividades, estão planejadas trilha, horta, jardim sensorial, brincadeiras, música e dança.

O CEU fica na Estr. Gen. Eurico Gaspar Dutra, 34 - Jurujuba, Niterói.