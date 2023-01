Neta de niteroienses, Cacala Carvalho, carioca radicada em Niterói, iniciou seus estudos musicais aos 10 anos de idade, tendo sido aluna do violonista Carlos Matos. - Divulgação

Publicado 10/01/2023 08:44

A cantora, professora de canto e compositora Cacala Carvalho, integrante do "Arranco de Varsóvia", reúne seis singles autorais no EP “Nós” lançado digitalmente pelo selo Zênitha Música. O EP traz remasterizações das suas canções “Nós” e “Arranco n’roll”, além de parcerias com diferentes nomes: “Mestres Meus” (Alexandre Lemos), “Itacoá” (Alain Pierre), “Castelo Itaipu” (Daniel Cahon) e “Amor” (Fernando Caneca).



Neta de niteroienses, Cacala Carvalho, carioca radicada em Niterói, iniciou seus estudos musicais aos 10 anos de idade, tendo sido aluna do violonista Carlos Matos. Estudou violão, teoria, harmonia e percepção na Rio Música, com os professores Fernando Caneca, Sérgio Mello Benevenuto e Carlos Almada, entre 1989 e 1993. Fez aulas de canto com Regina Lucatto, Felipe Abreu, Ângela Herz e Joana Mariz.

Todas essas informações podem ser conferidas no endereço: https://culturaniteroi.com.br/blog/mapeamentocultural/223.



Discografia: "Ela e ele e eu" - Seu primeiro álbum solo (Independente - 2001); -"Histórias, canções e acalantos" - Álbum de composições infantis de Maria Helena Alvarenga com a pianista Maria Teresa Madeira (Independente - 2003); -"I Can Tell The World" - álbum gospel de Negro Spirituals, com cantores da Sansoni Company e Double Sound (Independente - 2004).

Os outros trabalhos, são: "Na Cadência do Samba" - com o grupo Arranco de Varsóvia (Dubas - 2005), que concedeu ao Arranco o Prêmio TIM 2006 de Melhor Grupo de Samba; -"Pessoa Rara" - com Folia de 3, em homenagem ao compositor Ivan Lins (Mills Records e Mosaico Digital - 2005); -"Samba e Progresso" - com o grupo Arranco de Varsóvia (Dubas - 2007); - DVD "Pãozinho de Açúcar - Arranco canta Martinho”, homenagem a Martinho da Vila (parceria entre Sello Mills Records, Canal Brasil e Cineviola - 2010);

Ainda fazem parte: "Cada tempo em seu lugar", homenagem aos 70 anos de Gilberto Gil, gravado em duo com o pianista João Braga (Mills Records - 2012); -"Na panela para dançar" - com Arranco de Varsóvia (Mills Records - 2014); -”Folia de 3 canta Márcio Borges” - lançado digitalmente, single a single (Independente - de 2018 a 2020); -”Samba de Cartola (Ao Vivo)” - com Arranco de Varsóvia (Cabanas Produções e Mills Records - 2021). E mais uma produção pandêmica de 8 singles lançados entre 2020 e 2022.



Sobre Zênitha Música



O Selo Zênitha Música, criado pelos parceiros da música Cacala Carvalho, Felipe Radicetti, Marianna Leporace e Rômulo Gomes (cantores, compositores e instrumentistas), é um desdobramento da Zênitha Produções Artísticas e Culturais Ltda, fundada e liderada por Marianna Leporace e Sandra De Paoli, em 2001.



Sobre Felipe Radicetti

É organista e compositor atuante no cinema, no teatro e para o cancioneiro popular. Mestre em Música e Educação pela UNI-Rio (2010) é autor de três livros publicados pela Editora Intersaberes: “Escutas e olhares cruzados nos contextos audiovisuais” (2018), “Trilhas Sonoras: o que escutamos no teatro, cinema e nas mídias audiovisuais” (2020) e “Introdução à composição musical tonal: um roteiro para os primeiros passos” (2022) com Ricardo Petracca. (https://www.feliperadicetti.com)





Discografia: Lorca (2020), América (2015), Europa (2013), Sagrado Profano (2009), SuperLisa (2003), Homens Partidos (2000).





Sobre Marianna Leporace



É cantora, jornalista, produtora e, recentemente, descobriu-se compositora. Muito atuante no cenário da música independente brasileira, inclusive na área de política cultural, possui doze CDs e um EP lançados, entre projetos solo, em duos ou grupos. Além de seu trabalho solo, forma um duo com a pianista Sheila Zagury, com quem gravou o CD “São Bonitas as Canções”, com as parcerias para teatro de Edu Lobo e Chico Buarque, com a participação dos dois autores. Dirige e coordena o Coletivo Meu Caro Amigo Chico Buarque, que reúne quarenta artistas, entre intérpretes e instrumentistas, para reverenciar a obra do autor.



Discografia: São Bonitas as Canções, (2000), Pop Acústico (três álbuns entre 2002 e 2004), O Quinto (gravado ao vivo - 2003), Lucidez (2004), A Canção, A Voz e o Violão (2004), Pessoa Rara (Folia de 3 - 2005), Marianna Leporace Canta Baden Powell (2007), Interior (2011), OuroBa (2018), Folia de 3 Canta Márcio Borges (2018/2020), Lorca (EP - 2020).



Sobre Rômulo Gomes



O parceiro do compositor Johnny Alf em várias letras é consagrado no mercado musical como contrabaixista, mas também canta. Já fez dueto com nomes como Maria Bethânia, Maria Gadú e Zé Renato. O instrumentista, produtor, arranjador é integrante do “Trio de 2” com o baterista Xande Figueiredo.



Discografia: Jeito Livre de Amar (1998) – álbum autoral Independente; O Canto do Nosso Povo (2013) – Albatroz Music- intérprete; Pra Lembrar e Vibrar (2013) - Albatroz Music- intérprete; ZR TRIO (2014) – Biscoito Fino – Junto com Zé Renato e Tutty Moreno, este álbum foi o vencedor do Prêmio da Música Brasileira em 2015, na categoria “Melhor Grupo de MPB”.



Segundo informações, segue abaixo uma definição do selo pelos quatro artistas:



“Zênitha Música é o primeiro selo musical 100% orgânico e livre de audiotóxicos. Na Zênitha fazemos música do nosso jeito desde a fase de produção, passando pela distribuição até a divulgação. Convidamos vocês a ouvirem nossa música artesanal, feita de forma a fortalecer os vínculos emocionais que geram conexões reais entre nós. Valorizamos o ofício dos artistas, trabalhadores da música, em todas as suas etapas. Criamos com zelo, compromisso, paixão, senso de coletividade, afeto e honestidade”.



Os programas no canal Zênitha Música, são:



· Música é Direito, criado e apresentado por Marianna Leporace, Felipe Radicetti e a Dra. Vanisa Santiago estreou em 21 de outubro de 2020, veiculado mensalmente ao vivo. A discussão é sobre o trabalho dos criadores da obra musical e a retribuição pela sua exploração econômica. O público pode participar e enviar perguntas para os entrevistados pelo chat.







· ZêniPapo acontece sempre na última quinta-feira do mês. Apresentadores: Cacala Carvalho, Felipe Radicetti, Marianna Leporace e Rômulo Gomes. Na pauta, além de assuntos relacionados ao caminho que o grupo escolheu para circular sua música, o programa é recheado de exemplos sobre construção de rotas alternativas e novas propostas para a música independente.





Mais informações: https://zenithamusica.com.br.