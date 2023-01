Os prédios públicos de Niterói estão com a segurança reforçada como medida preventiva. - Foto: Divulgação

Os prédios públicos de Niterói estão com a segurança reforçada como medida preventiva.Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2023 08:01 | Atualizado 09/01/2023 08:14

Por determinação do prefeito de Niterói, Axel Grael, todos os prédios públicos da cidade estão com a segurança reforçada desde a tarde do último domingo (8). "A medida preventiva, de aplicação imediata, foi tomada após os atos de vandalismo ocorridos em Brasília (DF) no qual os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto foram atacados por terroristas", justifica o chefe do Executivo niteroiense no texto.



O prefeito Axel Grael foi contundente em sua posição:



"Por minha determinação, o secretário Municipal de Ordem Pública de Niterói (SEOP), coronel Paulo Henrique de Moraes, está reforçando a proteção aos prédios públicos da Prefeitura. É inadmissível o que está acontecendo em Brasília. Criminosos atentando contra a democracia brasileira serão mais uma vez derrotados. Por isso, determinei na tarde de hoje a mobilização da Guarda Municipal para proteger os prédios e espaços públicos de Niterói", sentenciou o prefeito de Niterói.



Axel Grael também acionou às autoridades da Policia Militar da cidade.



"Também pedi ao tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 12o BPM (Niterói) que mantivesse sua tropa em atitude de prontidão para agir imediatamente em caso de qualquer alteração na rotina da cidade. No que fui atendido prontamente", informou o prefeito.



No Rio, o prefeito Eduardo Paes publicou em suas redes sociais que, a Prefeitura, em parceria com o Exército, vai fazer a retirada de acampamentos dos equipamentos públicos. "Até a noite de hoje a prefeitura do Rio irá, em colaboração com o exército e com a polícia militar, promover a retirada de todos os objetos e barracas que ocupam o espaço público tomado por manifestantes que atentam contra a democracia na praça Duque de Caxias", afirmou Paes na postagem.