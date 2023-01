Na operação, os policiais aprenderam cinco pistolas e um simulacro. - Divulgação

Publicado 06/01/2023 08:52

Os policiais do 12º BPM, realizaram, na tarde de quinta-feira (05), uma operação policial no Complexo do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói.

Segundo as informações, após a chegada dos policiais, quatro suspeitos foram mortos e outros dois ficaram feridos, que foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).

Após o confronto com os policiais, foram apreendidos dois rádios transmissores, cinco pistolas e uma simulacro de pistola, além de farta quantidade de drogas.

Segundo a assessoria de imprensa da PM, a ocorrência foi registrada na 76ªDP.