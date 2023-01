A iluminação especial de Natal no Campo de São Bento, em Icaraí, ficou tão bonita que a Prefeitura lançou uma consulta pública para prorrogá-la. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo

A iluminação especial de Natal no Campo de São Bento, em Icaraí, ficou tão bonita que a Prefeitura lançou uma consulta pública para prorrogá-la.Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo

Publicado 04/01/2023 08:17 | Atualizado 04/01/2023 08:19

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta terça-feira (03), uma consulta pública para prorrogar a iluminação especial de Natal no Campo de São Bento, em Icaraí. A pesquisa pode ser acessada gratuitamente pela plataforma Colab pelo link: https://consultas.colab.re/iluminacaoNatalCSB.

A votação é possível até a sexta-feira (6) e o resultado será divulgado nas redes sociais do município.



O Campo de São Bento foi todo decorado para o Natal. A iluminação tem figuras como bonecos de neve, ursos, presentes, bolas e balões, onde os visitantes podem tirar fotos. As árvores do parque também estão iluminadas. O chafariz também recebeu iluminação especial, que o deixa colorido, tornando-se mais uma atração para o público.



Natal do Amanhã

A ação no Campo de São Bento, em 2022, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, faz parte do Natal do Amanhã promovido pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). "Com uma linda iluminação em vários pontos da cidade, as luzes coloridas, ítens ornamentais e a casinha do papai Noel foram um sucesso! Por isso, nós da Prefeitura queremos que você participe desta consulta para saber se a iluminação deve permanecer mais uma semana no Campo de São Bento!", ressalta a Prefeitura no texto.