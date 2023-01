A EGG atua na formação e no aperfeiçoamento das competências dos servidores e oferece cursos com temas relacionados a políticas públicas e à gestão municipal. - Divulgação: Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

A EGG atua na formação e no aperfeiçoamento das competências dos servidores e oferece cursos com temas relacionados a políticas públicas e à gestão municipal.Divulgação: Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 02/01/2023 14:13

A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Niterói encerrou 2022 com a marca de mais de 1.200 servidores da Prefeitura capacitados somente neste ano. Além dos 84 cursos realizados, entre aulas presenciais e on-line, a EGG também lançou o Plano de Capacitação 2022-2023, formalizou a continuidade de parcerias com diferentes órgãos municipais e instituições como a Universidade Federal Fluminense (UFF), e ainda foi destaque na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).



A EGG é vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag). A secretária Ellen Benedetti ressalta que a Escola foi lançada em 2017 para fortalecer as competências do corpo técnico da Prefeitura e garantir o desenvolvimento sustentável do município, no contexto do Plano Niterói Mais Resiliente. Desde então, vem expandindo o número de formações e parcerias.



“A EGG atua na formação e no aperfeiçoamento das competências dos servidores, oferecendo cursos com temas relacionados a políticas públicas e à gestão municipal. Cada vez mais outras secretarias nos procuram para apoiar e desenvolver formações, além da extensa lista de cursos online que oferecemos em nossa plataforma. Isso demonstra a qualidade e o empenho da equipe. O Plano de Capacitação, elaborado com o apoio dos órgãos e entidades municipais, é fundamental para continuarmos avançando com políticas públicas ainda mais eficazes”, comenta Ellen Benedetti.



Em cinco anos, a Escola ofereceu mais de 250 cursos e oficinas presenciais, online ao vivo ou à distância, diversos webnários, além do primeiro programa de pós-graduação, o Master Business Administration (MBA) em Gestão Pública Municipal, desenvolvido em parceria com a UFF. Foram emitidos mais de 6,6 mil certificados neste período. Outro destaque é o Laboratório de Inovação (LabNit), criado no ano passado para promover um ambiente de aprendizagem criativo, colaborativo e reflexivo, destinado a fortalecer a cultura da inovação no município.



“Os avanços que tivemos na EGG representam a valorização e a qualificação da gestão de pessoas no setor público municipal, o que é necessário e estratégico, afinal, somos nós, os servidores, que movemos a Prefeitura. Conseguimos desenvolver formações gerenciais, técnicas e comportamentais cada vez mais alinhadas à realidade do nosso município", conta a diretora da EGG, Isabela de Jesus da Silva.

Segundo ela, os aprendizados adquiridos até agora possibilitam traçar o caminho rumo a um centro de excelência em educação executiva no setor público e potencializar o processo de elaboração de políticas públicas de Niterói de forma mais crítica, reflexiva, inclusiva e diversa. "Para o futuro, visamos ampliar nossas parcerias e oportunidades de aprendizagem e nos aproximar de outras escolas de governo distribuídas pelo Brasil”, conta a diretora.



Plano de Capacitação – Foi lançado neste ano o Plano de Capacitação 2022-2023 dos servidores da Prefeitura de Niterói. Participativo e inovador, o plano contou com a colaboração dos servidores municipais em todas as etapas do processo de elaboração, elencando as habilidades necessárias e construindo conteúdos para que o município siga avançando na efetividade das políticas públicas. Mais de 200 servidores já estão participando das trilhas. As inscrições seguem abertas no link: egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/cursos/jornadas.



O plano foi elaborado com quatro tipos de jornadas, sendo duas já iniciadas. A “Embarque na Prefeitura”, obrigatória para diretores e subsecretários e indicada para os demais servidores, tem o objetivo de oferecer conhecimentos essenciais na rotina das lideranças do município. Já as “Certificações das Redes” são direcionadas para os integrantes das redes da Prefeitura de Niterói desenvolverem competências específicas de suas áreas. Neste ano, se formaram os servidores que atuam nas áreas de Planejamento; Processo Eletrônico; Orçamento; Agentes de Contratação; e Controle Interno.