O prefeito Axel Grael fez uma live no Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) para explicar o balanço das medidas. - Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

O prefeito Axel Grael fez uma live no Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) para explicar o balanço das medidas. Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 31/12/2022 10:52

A cidade de Niterói está pronta para o Réveillon. O prefeito Axel Grael esteve, nesta sexta-feira (30), no Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e fez um balanço das medidas e das providências que foram tomadas para que a passagem de ano ocorra da melhor forma possível.

Cerca de duas mil pessoas vão trabalhar na festa, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem do palco e garis, entre outros envolvidos. O planejamento do Réveillon foi feito com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tanto em Icaraí, como em Itaipu e Piratininga, haverá banheiros químicos, serviço médico e estrutura de segurança

O prefeito destacou que Niterói tem um motivo a mais para celebrar a chegada de 2023.

“É um Réveillon muito especial porque, em 2023, a cidade comemora 450 anos. A gente tem mais esse motivo para celebrar a chegada do novo ano. Nós estamos trabalhando muito para que essa festa seja boa para todos e que a gente possa atender ao maior número possível de pessoas nesta celebração de um Réveillon de esperança. Nós estamos mobilizados para que tudo aconteça da melhor forma possível. E, em 2023, Niterói terá uma grande comemoração dos seus 450 anos”, afirmou Axel Grael.

O Réveillon de Niterói vai contar com shows na Praia de Icaraí e queima de fogos em sete pontos da cidade na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro.

Fogos – O show pirotécnico será com fogos de baixo estampido e terá figuras de estrelas e constelações, entre outras animações. No total, serão duas toneladas de fogos. Em Icaraí, a queima de fogos acontecerá em cinco balsas e terá duração de 15 minutos. Na Praia de Itaipu, a queima de fogos vai ocorrer em uma balsa e terá duração de 8 minutos.

Niterói terá fogos de artifício em mais cinco pontos: em Santa Rosa, no monumento à Nossa Senhora Auxiliadora; no Largo da Batalha, atrás do Fórum; no Barreto, em frente à Árvore de Natal; na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca; e no Parque Esportivo do Caramujo. Nestes locais, a duração dos fogos será de 8 minutos.

Shows – Com a expectativa de receber um público de 400 mil pessoas, a Praia de Icaraí terá uma programação de shows que começa às 18h30 com o grupo Bicho Solto. Em seguida, às 20h30, se apresenta a cantora Baby do Brasil; e, às 22h20, é a vez do grupo Barão Vermelho. Os Paralamas do Sucesso serão o ponto alto da comemoração, logo após a queima de fogos.

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, disse que tudo foi feito para que a cidade tenha um grande Réveillon. “Está tudo preparado. Vão ser 15 minutos de queima de fotos em Icaraí com cerca de 400 mil pessoas. A nossa equipe está preparada. Fizemos vários estudos para que o Réveillon aconteça da melhor forma”, disse Paulo Novaes. A Região Oceânica já tem 100% de ocupação na rede hoteleira e, em outros pontos, a expectativa é de que supere os 80% com visitantes de última hora.

Trânsito - Haverá intervenções em ruas e avenidas, alteração nos itinerários de ônibus e proibições de estacionamento entre a noite de sábado (31 de dezembro) e a manhã de domingo (1º de janeiro). Serão 80 operadores de trânsito da NitTrans em ação especial de orientação do tráfego na cidade, com auxílio de 15 agentes, cinco reboques e dez viaturas de serviço.

A Praia de Icaraí será interditada às 18h de sábado (31 de dezembro) até 6h de domingo (1º de janeiro) para a festa. A interdição continua de 6h às 11h de domingo (1º de janeiro) para o trabalho de limpeza.

Na Zona Sul haverá intervenções desde a Praia João Caetano até o fim da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí), na altura da Avenida Ary Parreiras, contudo há trechos com interdições em diferentes horários. Interdições matutinas ocorrerão para limpeza das ruas.

O presidente da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), Gilson Souza, fez uma recomendação a quem vai passar o Réveillon na cidade. “É fundamental que todos deem prioridade ao transporte público. Haverá dificuldade de estacionamento. É importante evitar deslocamentos desnecessários e priorizar o transporte público para circular pela cidade”, explicou Gilson Souza.

Interdições de ruas – O trecho da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres entre as ruas Álvares de Azevedo e Oswaldo Cruz será interditado das 18h do dia 31 às 11h do dia 1º.

Dois trechos no entorno da Praia de Icaraí serão fechados cedo e reabertos logo após o ponto alto da festa e serão novamente interditados pela manhã: a Praia João Caetano, entre a Rua Dr. Paulo Alves e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, e a Rua Miguel de Frias, entre a Gavião Peixoto e a Praia de Icaraí, serão fechadas aos carros entre 17h do dia 31 e 1h do dia 1º e depois das 6h às 11h do dia 1º.

As vias transversais à Praia de Icaraí serão interditadas entre a Avenida Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 10h. São elas: Rua General Pereira da Silva, Rua Lopes Trovão, Rua Presidente Backer, Rua Otávio Carneiro, Rua Oswaldo Cruz, Rua Belizário Augusto.

Estacionamento - O estacionamento será proibido a partir das 22h desta sexta-feira (30) até 10h de domingo (1º de janeiro) nos seguintes trechos: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (lado direito), sentido Ingá, entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Comendador Queiroz; Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e a Praça Getúlio Vargas (lado direito); Rua Álvares de Azevedo (ambos os lados), entre as avenidas Jornalista Alberto Francisco Torres e Roberto Silveira; Rua Ator Paulo Gustavo (ambos os lados), entre a Rua Miguel de Frias e a Rua Comendador Queiroz; Rua Mariz e Barros (ambos os lados), entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Avenida Roberto Silveira; Rua Lopes Trovão (ambos os lados), entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Avenida Roberto Silveira; Rua Comendador Queiroz (ambos os lados), entre a Avenida Roberto Silveira e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.

Reversível – A operação de faixa reversível na Avenida Roberto Silveira será montada das 17h do dia 31 às 11h do dia 1º, nos moldes da operação realizada cotidianamente em dias úteis.

Ônibus – Para facilitar a saída do público, a partir das 23h do dia 31, o embarque nos ônibus que saem de Icaraí para outros pontos da cidade será feito na Rua Gavião Peixoto, entre a Rua Miguel de Frias e Rua Mariz e Barros. Os ônibus da linha 49.2, que seguem para o Ingá, terão como ponto de embarque a Rua Miguel de Frias, na altura da Gavião Peixoto.

Limpeza – A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou uma operação especial de limpeza das vias públicas e praias para o Réveillon. A ação será iniciada às 6h de domingo (1º) e a previsão é entregar as vias limpas até 10h. Serão cerca de 800 garis, distribuídos em pontos estratégicos da cidade, realizando o serviço de limpeza de areias e calçadões. Para auxiliar o trabalho manual, a Clin terá auxílio de cerca de 80 equipamentos específicos como caminhões basculantes, caminhões compactadores, retroescavadeiras, tratores de areia (tatuí), entre outros.

Segurança e ordenamento público – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) montou uma estratégia de segurança para o Réveillon em conjunto com a Polícia Militar. A PM vai disponibilizar 400 homens. A Guarda Municipal atuará com 240 agentes em dois turnos na Praia de Icaraí até o final da festa, com 16 viaturas, 6 motos, 4 quadriciclos durante o dia, e monitoramento por drone. A Praia de Itaipu contará com reforço de 30 agentes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, afirmou que a população pode ajudar na questão da segurança. “É importante que as pessoas evitem levar morteiros. Por isso a Prefeitura coloca fogos seguros. Também é fundamental evitar objetos de vidro”, explicou o secretário.

A Secretaria de Ordem Pública fez um cadastro de ambulantes autorizados a trabalhar na festa.

Emergências médicas – A festa contará com três postos médicos do Samu e nove ambulâncias em Icaraí, para atendimentos às urgências e emergências médicas, com 14 leitos, quatro cadeiras de hidratação e equipe médica com quatro médicos, quatro enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, com insumos e materiais e medicação necessária. Itaipu terá um posto médico e duas ambulâncias. Outra ambulância ficará de prontidão em Charitas, na altura da estação das barcas.

Previsão do tempo – De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, existe previsão de chuva até sábado (31) por volta de 20h. Na hora da virada, poderá ocorrer uma chuva mais leve.