O prefeito Axel Grael destacou que está muito ansioso com este Réveillon porque 2023 vai marcar o aniversário de 450 anos de Niterói.Divulgação Ascom PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, coordena os últimos ajustes para as festas de Réveillon na cidade. Na última quinta-feira (29), uma reunião, realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Região Oceânica, definiu o trabalho de consolidação do planejamento das ações com a presença de secretários e de representantes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).



O principal ponto de concentração de público no Réveillon de Niterói será a Praia de Icaraí, onde devem estar presentes cerca de 400 mil pessoas. Haverá cinco balsas para a queima de fotos em Icaraí, que vai durar 15 minutos. Outra balsa ficará na Praia de Itaipu, que terá um espetáculo pirotécnico de oito minutos.

Haverá ainda queima de fogos em Santa Rosa, no monumento à Nossa Senhora Auxiliadora; no Largo da Batalha, atrás do Fórum; no Barreto, em frente à Árvore de Natal; na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca; e no Parque Esportivo do Caramujo. Os fogos utilizados serão de baixo estampido, que emitem menos barulho em relação aos tradicionais.



Grael destacou que está muito ansioso com este Réveillon porque 2023 vai marcar o aniversário de 450 anos de Niterói.



"Sabemos que não é um evento simples pois traz um grande número de pessoas para a cidade. Temos uma enorme responsabilidade e estamos tomando todas as providências para recebermos 400 mil pessoas em Icaraí nesta festa de Réveillon. Aproveitamos essa reunião para alinhar todos os detalhes. Foi uma sintonia fina que já está dando resultados", explicou o prefeito.



O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, acrescentou que está tudo organizado para a festa da virada. “As estruturas já estão bem adiantadas. Estamos integrados com todos os órgãos da Prefeitura”, disse Paulo Novaes.



Limpeza - A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou uma operação especial de limpeza das vias públicas e praias para o Réveillon. A operação será iniciada às 6h de domingo (1º) e a previsão é entregar as vias limpas até 10h. Serão cerca de 800 garis, distribuídos em pontos estratégicos da cidade, realizando o serviço de limpeza de areias e calçadões. Para auxiliar o trabalho manual, a Clin terá equipamentos específicos como caminhões basculantes, caminhões compactadores, retroescavadeiras, tratores de areia (tatuí), entre outros.



O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes, explicou que a empresa montou uma força tarefa para o Réveillon. “Não mediremos esforços para encerrar a limpeza o quanto antes e entregar as praias limpas para a população curtir no primeiro dia do ano. Montamos uma operação de guerra e teremos tudo limpo poucas horas depois da festa”, afirmou Fróes.



Trânsito – O presidente da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), Gilson de Souza, afirmou que, devido ao volume de pessoas circulando, haverá a proibição de estacionamento em alguns locais. “Apenas carros oficiais estão autorizados a entrar nessas áreas. Teremos cinco reboques e 80 operadores de trânsito e mais 15 agentes de trânsito espalhados pela cidade. Temos interdição da Praia de Icaraí, na hora do evento, e depois, de 6h às 11h do dia 1 de janeiro, para a limpeza", disse o presidente da Nittrans.



O estacionamento será proibido a partir das 22h desta sexta-feira (30) até 10h de domingo (1º de janeiro) nos seguintes trechos: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (lado direito), sentido Ingá, entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Comendador Queiroz; Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e a Praça Getúlio Vargas (lado direito); Rua Álvares de Azevedo (ambos os lados), entre as avenidas Jornalista Alberto Francisco Torres e Roberto Silveira; Rua Ator Paulo Gustavo (ambos os lados), entre a Rua Miguel de Frias e a Rua Comendador Queiroz; Rua Mariz e Barros (ambos os lados), entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Avenida Roberto Silveira; Rua Lopes Trovão (ambos os lados), entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Avenida Roberto Silveira; Rua Comendador Queiroz (ambos os lados), entre a Avenida Roberto Silveira e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.



Segurança – Também presente na reunião no Cisp, o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, coronel Aristheu Lopes, afirmou que o efetivo para o Réveillon foi reforçado. “São 320 policiais em 48 viaturas e 10 motocicletas, além de trailer de comando e tendas próximas ao palco, em Icaraí. Duplas de moto patrulha, 10 pontos de visibilidade de viaturas, com quatro policiais em cada uma delas. Serão dez torres na areia com policiais militares e guardas municipais. Em Itaipu, teremos 80 homens, seis duplas de moto patrulhas e onze viaturas e policiamento a pé”, explicou o coronel Aristheu Lopes. O reforço no policiamento começa às 8h do sábado (31) e se estende até as 6h de domingo (1º de janeiro).





Atendimento Médico – O Samu vai montar três pontos de atendimento em Icaraí. Cada um com uma ambulância avançada, com unidade de suporte avançada, e duas básicas. Serão nove ambulâncias ao todo em Icaraí. Mais uma no catamarã de Charitas e duas ambulâncias em Itaipu. Além das ambulâncias na Região Oceânica, também haverá um posto médico.



O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, ressaltou que foi feito um cadastro de ambulantes. Ele destacou que não será permitido levar garrafas de vidro para os locais de concentração de pessoas.



De acordo com a Secretaria Municipal da Defesa Civil, existe previsão de chuva até sábado (31) por volta de 20h. Na hora da virada, poderá ocorrer uma chuva mais leve.