O prefeito, Axel Grael, inspecionou, as balsas que serão usadas na queima de fogos do Réveillon em Niterói. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 29/12/2022 08:40

O prefeito de Niterói, Axel Grael, inspecionou, na última quarta-feira (28), as balsas que serão usadas na queima de fogos do Réveillon da cidade. Cinco ficarão na Praia de Icaraí num espetáculo pirotécnico com duração de 15 minutos e a outra ficará em Itaipu, que terá oito minutos de apresentação. Outros cinco pontos da cidade também terão queima de fogos na virada do ano.

Grael comentou sobre o uso, ao todo, de duas toneladas de fogos de artifício.



“A festa deste ano tem um gosto especial porque Niterói vai comemorar 450 anos em 2023. Estamos preparando tudo com muito carinho. A vistoria faz parte deste cuidado. Vai ser uma festa muito bonita na nossa cidade. Estamos caprichando com a participação de diversas secretarias e órgãos públicos para que todos possam ter tranquilidade e vibrar com a chegada do ano novo”, disse o prefeito, que estava acompanhado do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, e da secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.



Todas as balsas estarão ancoradas a 500 metros da faixa de areia. Cada uma delas terá a bordo dois técnicos para qualquer eventualidade. As balsas estão sendo equipadas no estaleiro Dialcar, na Ilha da Conceição.



Cada cor do espetáculo pirotécnico vai representar um desejo para 2023: branco simbolizando a paz e a fé; o vermelho, amor; azul, saúde; amarelo, energia; lilás, reflexão; rosa, alegria; e verde, equilíbrio. Figuras como corações, flores e constelações, entre outras, darão um toque todo especial ao céu.



Além das praias de Icaraí e Itaipu, haverá queima de fogos em Santa Rosa, no monumento à Nossa Senhora Auxiliadora; no Largo da Batalha, atrás do Fórum; no Barreto, em frente à Árvore de Natal; na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca; e no Parque Esportivo do Caramujo. Serão shows pirotécnicos com duração de oito minutos nesses locais. Os fogos utilizados serão de baixo estampido, que emitem menos barulho em relação aos tradicionais.



A festa de Réveillon é uma organização da Prefeitura de Niterói por intermédio da Neltur e conta com o patrocínio da Águas de Niterói para o show pirotécnico. São esperadas cerca de 400 mil pessoas em Icaraí. O público também poderá assistir aos shows através da página da Prefeitura no Facebook com transmissão ao vivo.



“Este ano teremos um Réveillon com queima de fogos em sete pontos da cidade e os shows na Praia de Icaraí serão a cereja do bolo numa comemoração que já vem desde o aniversário da cidade. As cores, que carregam um simbolismo especial, são mais um atrativo para lembrarmos a importância de iniciarmos o ano com muita energia”, destacou o presidente da Neltur, Paulo Novaes.



Shows - Além dos fogos, a Praia de Icaraí terá shows, neste sábado (1º), do grupo Bicho Solto (18h30), Baby do Brasil (20h30) e Barão Vermelho (22h20). Os Paralamas do Sucesso serão o ponto alto da comemoração, logo após o espetáculo de queima de fogos.



Cerca de 2 mil pessoas vão trabalhar no Réveillon de Niterói, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem do palco e garis, entre outros profissionais. O planejamento do Réveillon foi feito com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tanto em Icaraí como em Itaipu e Piratininga haverá banheiros químicos, serviço médico e estrutura de segurança.



A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou um planejamento especial de limpeza das vias. A partir das 6h de domingo (1º de janeiro), 750 funcionários vão atuar na cidade. A previsão é de que o trabalho esteja concluído às 11h.