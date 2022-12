A pracinha de São Luiz foi totalmente reformada. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

A pracinha de São Luiz foi totalmente reformada.Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 29/12/2022 08:30

A Prefeitura de Niterói entregou, na última quarta-feira (28), mais uma praça reformada para a população da cidade. A revitalização da área de lazer da Pracinha da São Luís, no Cubango, incluiu a reforma do campo de futebol, que ganhou grama sintética e alambrado. O local conta agora com playground sob grama sintética, academia da terceira idade e espaço de convivência com mesas e bancos de concreto. Todo o espaço está com nova iluminação. O investimento foi de R$ 272 mil.

“É muito bacana ver um projeto desses, que iniciou lá atrás, com a Prefeitura Presente, ainda acontecendo. A reforma desses espaços dentro das comunidades é de suma importância, com implantação da academia da terceira idade, brinquedos para crianças e uma quadra para eles ‘baterem uma bolinha’. Esse tipo de obra nos dá muito orgulho de entregar”, conta Vicente Temperini, secretário de Obras de Niterói.

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, Paulo César Carreira, outras inaugurações em comunidades devem acontecer já no início do próximo ano.

“Aqui no Cubango precisávamos de uma área dessa, que oferece lazer e é segura, para que todos pudessem aproveitar melhor. Essa é mais uma de cerca de 150 obras desse porte em comunidade que entregamos para a cidade desde 2021. Seguimos inaugurando e tem mais para janeiro e fevereiro”, explica Carreira.

A comerciante Eliane Rodrigues, de 30 anos, mãe do Caíque, de 11 anos, e da Lavínia, de 5 anos, tem um trailer que vende biscoitos e bebidas para a criançada bem em frente à praça. Ela comemorou a entrega da obra.

“Aqui na comunidade não tinha nada! As crianças só brincavam dentro de casa. Quando a obra começou, eles já ficaram muito empolgados com a possibilidade de ter o espaço para aproveitar aqui tão pertinho de casa. Além disso, meus negócios melhoraram bastante, e sei que melhorarão mais ainda com a obra terminada e a praça entregue!”, disse a comerciante.

A reforma da Pracinha da São Luís foi uma das 74 obras iniciadas em setembro deste ano e faz parte do Plano Niterói 450 Anos, do Eixo Comunidades. Outras obras também foram finalizadas no Cubango, como a reforma de acessos na comunidade do Abacaxi, contenção de encostas na Rua Rogério Pires de Melo e reforma de área de lazer na Rua Dr. Ary Miranda.

A Prefeitura está com outras frentes de trabalho pelo bairro com a obra de contenção de encostas na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, no Morro do Serrão, e a construção de praça e área de contemplação no Morro do Bumba.

Também estiveram presentes no local para a entrega das obras o presidente da Federação da Associação de Moradores de Niterói, Manoel Amâncio, e o administrador regional de Santa Rosa, Cubango e Vital Brasil, Flavio Gomes Pereira.