Segundo a Neltur, cerca de 2 mil pessoas estarão trabalhando na festa. - Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Lucas Benevides

Segundo a Neltur, cerca de 2 mil pessoas estarão trabalhando na festa.Divulgação Ascom Prefeitura de Niterói - Foto: Lucas Benevides

Publicado 28/12/2022 06:18

A cidade de Niterói entra na reta final com os preparativos para a chegada do ano novo. O palco da Praia de Icaraí, na Zona Sul, passa pelos retoques finais para a grande festa organizada pela Prefeitura. O local receberá na noite deste sábado (31) o grupo Bicho Solto (18h30), Baby do Brasil (20h30) e Barão Vermelho (22h20).

O grupo Paralamas do Sucesso será o ponto alto da comemoração em Icaraí, logo após o espetáculo de queima de fogos, que terá duração de 15 minutos. De acordo com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), são esperadas cerca de 400 mil pessoas em Icaraí. O público também poderá assistir aos shows através da página da Prefeitura no Facebook com transmissão ao vivo.



“O Réveillon deste ano é muito especial porque marca a entrada do ano em que Niterói comemora 450 anos de existência. É uma marca que nos orgulha muito e preparamos uma celebração especial. Teremos uma grande festa na Praia de Icaraí para niteroienses e turistas chegarem no novo ano com energia renovada”, destacou o prefeito Axel Grael.



Segundo a Neltur, a festa da virada do ano está movimentando o turismo: a Região Oceânica já tem 100% de ocupação na rede hoteleira e em outros pontos a expectativa é de que supere os 80% com visitantes de última hora.



Os pontos de queima de fogos foram escolhidos de forma estratégica em sete locais da cidade. Além da Praia de Icaraí, haverá show pirotécnico na Praia de Itaipu; em Santa Rosa, no monumento à Nossa Senhora Auxiliadora; no Largo da Batalha, atrás do Fórum; no Barreto, em frente à Árvore de Natal; na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca; e no Parque Esportivo do Caramujo. O show, que será de baixo estampido, conta com algumas novidades como figuras de estrelas e constelações, entre outras animações.



A concessionária Águas de Niterói é parceira da Prefeitura na realização do show pirotécnico. No total, serão 2 mil toneladas de fogos, com cinco balsas na Praia de Icaraí e uma na Praia de Itaipu, além dos cinco pontos fixos.



Planejamento – O presidente da Neltur, Paulo Novaes, explica que o planejamento e organização do Réveillon foram feitos com os órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Cerca de 2 mil pessoas estarão trabalhando na festa, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, enfermeiros, equipe de montagem do palco e garis, entre outros envolvidos.



“Todo o planejamento operacional foi montado para que a cidade tenha um Réveillon bem organizado e com perfeita integração entre os órgãos públicos, cada um fazendo sua parte e todos conectados para prestar o melhor serviço, conforto e segurança para os que pretendem participar da festa. Faltam poucos detalhes para finalizarmos a montagem do palco”, afirmou Novaes.



Tanto em Icaraí, como em Itaipu e Piratininga, haverá banheiros químicos, serviço médico e estrutura de segurança. Na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, haverá uma Central de Atendimento, que vai concentrar demandas sobre crianças perdidas, segurança, emergência médica e o Cisp Móvel, um micro-ônibus da Guarda Municipal, que é base itinerante de monitoramento de imagens através de câmeras.



A Guarda também atuará com um total de 240 agentes que estarão divididos nos turnos da manhã, tarde e noite cobrindo toda a Praia de Icaraí e entorno até o final da festa, com 16 viaturas, 6 motos, 4 quadriciclos durante o dia e monitoramento por drone.



Estão envolvidas na grande festa as secretarias de Ordem Pública; Saúde; Conservação e de Serviços Públicos; Nittrans; Subsecretaria de Trânsito e Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). O evento conta ainda com o apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.



Emergências médicas – A festa contará com três postos médicos e nove ambulâncias em Icaraí, para atendimentos às urgências e emergências médicas, com 14 leitos, quatro cadeiras de hidratação e equipe médica com quatro médicos, quatro enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, com insumos e materiais e medicação necessária.



Limpeza – A Companhia de Limpeza de Niterói montou um planejamento especial de limpeza das vias. A partir das 6 horas de segunda-feira (1º de janeiro), 750 funcionários estarão atuando na cidade. A previsão é que o trabalho esteja concluído às 11 horas.



Serviço - Shows na Praia de Icaraí

Data: 31/12 e 01/01

18h30: Banda Bicho Solto

20h30: Baby do Brasil

22h20: Barão Vermelho

00h15: Paralamas do Sucesso.