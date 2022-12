O secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, anunciou a contratação de novos profissionais durante reunião com o presidente da Câmara, vereador Milton Cal. - Divulgação

Publicado 28/12/2022 06:53 | Atualizado 28/12/2022 06:55

A Prefeitura de Niterói vai publicar em Diário Oficial do município a convocação de 305 profissionais aprovados no último concurso da Fundação Municipal de Saúde (FMS). A informação foi divulgada após uma reunião, na noite da última terça-feira, (27/12), no gabinete da presidência da Câmara dos Vereadores, entre o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, e o presidente da Casa, vereador Milton Cal e demais parlamentares.

A previsão é de que a maioria dos convocados comecem a trabalhar nas unidades de saúde do município o mais rápido possível e reforcem o atendimento à população da cidade.



Estão sendo convocados profissionais de diferentes especialidades, como médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, agentes de zoonoses, técnicos de radiologia, entre outros. Os aprovados vão tomar posse e já iniciam o trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e hospitais.

Segundo o secretário de Saúde Rodrigo Oliveira, os 209 funcionários que estão contratados temporariamente terão novo vínculo, curto e via Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) até a transição e lotação dos concursados.