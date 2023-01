Robson Farah faz releituras de clássicos da MPB. - Divulgação - Foto: Renata

Publicado 05/01/2023

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, Zona Sul de Niterói, dá início a sua programação de 2023 e está cheio de atrações. O local vai receber, na próxima quarta-feira (11/01), um passeio pela diversidade rítmica brasileira com a apresentação de “Batucagem S/A”. O evento terá início às 20h e a classificação indicativa é livre. O show é a preços populares com ingressos na inteira custando R$ 20,00 e meia R$ 10,00.



Ao apresentar novas canções autorais de Robson Farah e releituras de clássicos da MPB como Luiz Gonzaga, Ernesto Nazareth, Jacob do Bandolim, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro, Pixinguinha, entre outros, o show conta com arranjos nos quais é predominante a presença dos instrumentos de percussão e a mistura de ritmos brasileiros.



Cantor e guitarrista, Robson Farah nasceu em Santo André (SP) em 1968 e iniciou sua carreira profissional no início dos anos 90. Graças ao nível de produção de seus espetáculos, Robson Farah foi convidado a produzir os shows das cantoras Eline Porto, Raquel Keller e Fátima Regina, entre outros. Na década de 2010, assinou a direção geral dos espetáculos "Os Festivais e o Sonho" e do show "Tons de Chuva".



A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói.

Peça Sombras no Final da Escadaria



Com direção de Amir Haddad e protagonizada por Vanessa Gerbelli, a peça Sombras no Final da Escadaria também vai chegar aos palcos da sala Nelson entre os dias 13, 14 e 15 de janeiro (sexta a domingo), às 20h, com entrada gratuita.



O espetáculo é um texto inédito, o último trabalho do escritor e dramaturgo carioca Luiz Carlos Góes (1944-2014), e é uma síntese de sua obra como escritor: parece leve, mas sob camadas ou com pequenas pistas estão a crueldade e a denúncia do comportamento humano. É uma comédia, mas também faz pensar.



A peça conta a história de uma atriz independente com um projeto teatral num Brasil que não valoriza a cultura. Ela está no palco, no segundo dia de apresentação, e, após o fracasso da estreia, se pergunta como prosseguir após o fiasco.



É um personagem chulo e vulgar, patético, como o Brasil, violentado, como o Brasil. Que mistério sombrio guarda essa mulher? Que sombras são essas no final da escadaria?



A peça fala de um feminino aniquilado e denuncia todo o aniquilamento que o feminino enfrenta em

nossa sociedade até os dias de hoje, todos os abusos, inclusive e principalmente, o sexual.



Amir Haddad é um ator, professor, diretor de teatro e teatrólogo mineiro. Transitando com a mesma desenvoltura entre produções convencionais e mega espetáculos populares, é considerado uma personalidade singular no cenário do teatro brasileiro contemporâneo.



A atriz Vanessa Gerbelli é uma das veteranas de novelas da Globo e Record TV, e atualmente está se aventurando no streaming.