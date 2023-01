No Caminho Niemeyer é possível ver um belíssimo pôr do sol na Baía de Guanabara. - Divulgação Ascom PMN

Publicado 06/01/2023 19:20 | Atualizado 06/01/2023 19:26

O Caminho Niemeyer, importante área de lazer do Centro de Niterói, é mais uma opção gratuita de lazer ao ar livre na cidade para as férias escolares em janeiro. O local, que pode ser frequentado nos fins de semana das 7h às 19h, possui importantes obras do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, uma belíssima vista da Baía de Guanabara – especialmente no pôr do sol – e permite ainda, passear, caminhar, andar de skate, bicicleta e patins.



O Caminho Niemeyer é um equipamento cultural de grande valor arquitetônico e faz parte de um complexo de 11 quilômetros de obras do consagrado arquiteto, que vai até Charitas. No ano passado, em 2022, ganhou mais um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), próximo à Ilha da Boa Viagem, um dos maiores patrimônios históricos, culturais e ambientais da cidade e do Estado do Rio de Janeiro, que está sendo restaurado pela Prefeitura de Niterói.



“O Caminho é um dos principais locais do mundo para aproveitar as obras arquitetônicas de Niemeyer, além de ser um espaço lindo. Temos recebido muitas famílias que vêm patinar, andar de bicicleta e aproveitam para apreciar o pôr do sol. O espaço é bem arejado, ótimo para a prática de atividades físicas individuais, além de ter um visual incrível para os amantes da fotografia”, explica Barbara Siqueira, gestora do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer.



O local conta com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), um projeto arquitetônico também inspirado nas obras de Niemeyer, e é fruto de um convênio entre a Neltur e o Ministério do Turismo.

De hora em hora, estagiários de turismo realizam visitas guiadas gratuitamente, onde é possível conhecer a história e obra de cada monumento: Fundação Oscar Niemeyer, Memorial Roberto Silveira e o Teatro Popular Oscar Niemeyer. Todos com as curvas sinuosas, uma das marcas do arquiteto. Ali também são distribuídos folhetos com informações sobre os diversos pontos turísticos da cidade.