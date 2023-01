A Prefeitura vai contratar temporários para a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói. - Divulgação

Publicado 09/01/2023 15:30

A Prefeitura de Niterói está com processo seletivo aberto para contratação de 15 servidores temporários para a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pessoalmente na secretaria, entre os dias 12 e 14 de janeiro, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Os salários podem chegar a R$ 4,5 mil.





Todos os cargos são para formação em nível superior e o período de contratação dos aprovados será por tempo determinado de 12 meses, que pode ser prorrogado por igual ou inferior período, limitado a 36 meses. A seleção é para vagas para Geólogos (4), Engenheiros Civis (5), Geógrafos (2), Analista Geotécnico (1), Arquitetos (2) e Hidrólogo (1) a serem preenchidas conforme a necessidade.

A remuneração pode chegar a R$ 4.500,00 com carga horária de 40h/semana, podendo ser empregado o sistema de banco de horas e escala de serviço.





A seleção consiste em uma única etapa, de caráter classificatório, a partir da análise curricular em que os candidatos receberão pontuação de 0 a 100, na qual serão consideradas as atividades de formação e atuação profissional, conforme o edital do processo de seleção disponível no site (https://www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br/post/defesa-civil-de-niter%C3%B3i-abre-processo-seletivo-com-15-vagas).



A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia fica localizada na Rua Cel. Gomes Machado, nº 258, Centro – Niterói/RJ.