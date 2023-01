A doguinha visitou o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD). - Divulgação Ascom PMN

Publicado 09/01/2023 15:16

A cadela Mirabel, uma vira-lata de dois anos, que mobilizou as redes sociais por ter se perdido no último dia 2 de janeiro, agora é a madrinha do programa “Me ajuda a voltar para casa”, desenvolvido pela Prefeitura de Niterói para combater o abandono animal e proteger os pets em caso de desaparecimento.

Na última sexta-feira (6), a doguinha visitou o Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), vinculado à Coordenadoria de Defesa Animal (Ceda), e recebeu a medalhinha que é colocada na coleira e contém um QR Code com os dados do tutor para acionamento caso o animal se encontre desaparecido.



A medalhinha é uma das ferramentas que contribuem para evitar o abandono de pets e auxiliam a localizar animais desaparecidos. O implante de microchips na escápula, contendo informações sobre os animais e tutores, feito durante as cirurgias de castração realizadas no CCPAD e no castramóvel, também integra o conjunto de iniciativas desenvolvidas pela Ceda desde o ano passado.

Desde agosto do ano passado, todos os pets castrados nas instalações da prefeitura recebem a plaquinha e o microchip. O programa já beneficiou 880 animais domésticos.



“Os niteroienses têm grande capacidade de mobilização nas redes sociais quando um animal desaparece. No caso da Mirabel, uma grande corrente foi criada e ficamos muito felizes quando fomos informados de que ela havia sido encontrada. A partir de agora, Mirabel é a madrinha e símbolo do programa que estamos desenvolvendo para a proteção dos animais desaparecidos. Se um animal que recebeu a medalhinha for encontrado sozinho na rua será possível escanear o código para localizar o tutor e apurar se o pet se perdeu ou foi abandonado”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Defesa Animal.



Em 2023, outra iniciativa se somará a esse trabalho: o aplicativo Niterói Animal irá oferecer uma ferramenta de georreferenciamento que ajudará a localizar bichinhos que se perderem ou forem abandonados na cidade.



Mirabel desapareceu dia 2 de janeiro. Ela estava com sua tutora, Luiza Rocha, na Praia de Icaraí, quando se soltou e escapou ao ouvir um barulho alto. A foto da cadelinha com as informações foi compartilhada por milhares de pessoas nas redes sociais. A boa notícia chegou nesta quinta-feira (5), quando Mirabel foi encontrada na mata atrás do clube Rio Cricket.



“Ficamos muito felizes quando recebemos o convite para a Mirabel ser a madrinha deste programa tão importante. Passamos dias de apreensão sem saber se a teríamos de volta. Graças à mobilização de tantas pessoas ela foi localizada. Por isso não pensei duas vezes em apoiar esse projeto, que protege nossos animais. Agora, como a medalhinha, estou muito mais tranquila. Peço a todos os tutores que procurem a prefeitura para castrar seus pets e receberem a medalhinha”, afirma Luiza.