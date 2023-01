Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega e Fábio Passos iniciam o segundo mandato. - Reprodução

Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega e Fábio Passos iniciam o segundo mandato.Reprodução

Publicado 13/01/2023 09:23

O reitor, Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, e o vice-reitor, Fábio Passos, da Universidade Federal Fluminense (UFF) vão iniciar o segundo mandato. A cerimônia de posse vai acontecer na próxima terça-feira (17/01), às 17 horas, no Centro de Artes, localizado na rua Miguel de Frias, 09, Icaraí, Niterói com entrada é liberada para toda comunidade.

"Ao longo de todos esses anos, a UFF se manteve como a maior universidade pública federal em número de alunos matriculados, segundo o portal do MEC/SESu, o que impôs grandes desafios e responsabilidades", ressalta a Instituição", afirma a instituição na nota.

Sobre o segundo mandado, a gestão destaca a continuação do trabalho para reestruturação da universidade e implantação de medidas orientadas pela sua missão como instituição pública, comprometida com os direitos individuais e coletivos e os princípios da democracia.



"Em quatro anos, mesmo com um cenário adverso da pandemia e da falta de recursos, a instituição investiu mais de 100 milhões de reais em obras, manutenção e programas de inclusão e qualidade acadêmica, inaugurando prédios tanto em Niterói quanto em outras unidades no estado; reduzindo a evasão escolar, por meio de diversos projetos realizados juntamente com as prefeituras, entre outras ações", ressaltou Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega por meio de um texto.