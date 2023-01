Paula Caldeira, diretora do Curso, disse que tem turmas específicas para os concursos. - Divulgação

Publicado 16/01/2023 09:25 | Atualizado 16/01/2023 09:32

O edital do Concurso PGM Niterói RJ está publicado e as inscrições já estão abertas. A Procuradoria Geral do Município oferece seis vagas imediatas + 50 de cadastro reserva, todas para o cargo de Procurador Municipal. Posto exige nível superior e pertence a carreira jurídica do Município. Inscrições estão abertas desde 26/12/2022.

Segundo as informações, um novo edital foi publicado em nove de janeiro de 2023 para os cargos de Analista e Técnico. "As inscrições começam no dia 16 de janeiro e vão até 9 de março. As provas estão marcadas para o dia 15 de maio", afirma os organizadores no texto.



A banca organizadora contratada para promover o certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A instituição é responsável pela organização e realização de todas as etapas previstas no edital.

Para administradores de um curso preparatório, considerado um dos melhores para concursos públicos, este é o 1º Concurso de nível médio e superior da Procuradoria Geral do município aberto aberto pela Prefeitura de Niterói. "A remuneração de R$ 2.846,86 mais auxílio alimentação para o cargo Técnico da Procuradoria e R$6.838,92 mais auxílio alimentação para os cargo de Analista", afirmam os professores no texto.



Segundo Paula Caldeira, diretora do Curso, o concurso é uma excelente opção para quem almeja entrar no serviço público, para os que tem nível médio e também o curso superior. "O concurso de nível superior abre vaga para os bacharéis em Direito mas também para as áreas de Contabilidade e Tecnologia de Informação", disse Caldeira.

De acordo com ela, o concurso da Prefeitura é uma ótima oportunidade. "É hora de se preparar e não perder esta oportunidade. As provas ocorrerão no dia 14 de maio.



