Objetivo da Prefeitura de Niterói é selecionar instituições interessadas.Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas), publicou, na última sexta-feira (13/01), o edital de chamamento público para instituições que queiram participar do Programa Rede Acolher, política pública de acolhimento, inserção social e acompanhamento de apenados do sistema de justiça e egressos do sistema prisional e seus familiares.



O secretário de Participação Social, Anderson Pipico, ressalta que o processo é de extrema importância para os programas do Pacto Niterói contra a Violência.



“A ideia é que encontremos instituições que possam fazer a gestão desse programa, que é tão bonito, já que, quando a gente reduz o número de reincidências no sistema penal, visa reduzir os índices de criminalidade no município, de acordo com a Política Municipal de Prevenção à Violência. O resultado que queremos dessa ação é o acolhimento, a triagem e a diminuição dos índices de violência, nosso principal objetivo com quase todos os projetos sociais que tocamos aqui na secretaria”.



O atendimento é gratuito e facilita acesso a serviços como saúde, educação, renda, trabalho, habitação, lazer e cultura.



As propostas das instituições interessadas poderão ser encaminhadas até o dia 13 de fevereiro, pessoalmente, na Secretaria de Participação Social (Rua Visconde de Sepetiba, 987/5º andar, Sempas, Centro, Niterói, RJ), ou pelo e-mail sempasnit2022@gmail.com. O resultado final será divulgado no dia 17 de abril. O edital completo foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (13) e está disponível no site da Prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br).



Pacto Niterói contra a Violência - O Pacto Niterói Contra Violência é regido pela Política Municipal de Prevenção à Violência (PMPV) e é uma política pública de segurança e de prevenção à violência, através do estímulo e do fortalecimento da cultura da paz, da valorização da vida, do potencial do ser humano e da participação conjunta do poder público e da sociedade civil.