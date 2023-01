Cerca de 150 crianças, com idades entre 3 e 12 anos, participaram das atividades. - Divulgação: Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Cerca de 150 crianças, com idades entre 3 e 12 anos, participaram das atividades.Divulgação: Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 17/01/2023 07:53

A Prefeitura de Niterói, em tempos de férias escolares, preparou diversas atividades para a criançada. Nesta segunda-feira (16), o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) deu início à programação que se estende até o dia 26, nas tardes de segunda a quinta-feira, com 150 crianças com idades entre 3 e 12 anos. Dentre as atividades, estão planejadas trilha, horta, jardim sensorial, brincadeiras, música e dança.

Márcio de Souza é coordenador geral do CEU e destaca que as atividades foram pensadas não só para ocupar o tempo das crianças, mas como forma de reforçar a educação ambiental dos futuros cidadãos.

“Nesta segunda, tivemos duas turmas para fazer esse mutirão de limpeza na praia. Com o material recolhido, elas vão criar brinquedos de material reciclado que vão ficar expostos aqui. Durante a colônia, teremos a construção e a entrega de um jardim sensorial feito por eles e para eles e uma horta vertical de temperos que eles vão construir também com garrafas pet. Precisamos reforçar a educação ambiental desde pequenos para que entendam que um futuro melhor depende de ações de preservação e sustentabilidade”.

Mãe de um casal de gêmeos, Ariel e Arthur, de 7 anos, Alessandra de Moraes, 42 anos, é moradora do bairro e servidora pública da Universidade Federal Fluminense.

"Essa é a primeira vez que consegui conciliar os horários e eles participam das atividades no CEU. As crianças estão adorando, é muito bem organizado. Essas atividades são importantes para tirar eles de frente das telas. Então estar em um local seguro, com pessoas adequadas e preparadas é muito bom".

O administrador Regional de Jurujuba, Augusto Torres, o Guto, conta que faz parte das atribuições de uma regional, levantar as demandas dos moradores e ajudar no processo de solução.

"A Regional está no dia-a-dia da comunidade e entende e participa do processo e das demandas que chegam. Esse espaço representa a transformação da vida de muitas crianças que têm oportunidade de participar de atividades de inglês, espanhol, reforço escolar, informática, lutas e a colônia de férias é parte desse processo de não estar solto na comunidade e sim em uma atividade que elas possam se desenvolver".

Pai da Valentina, de apenas 4 aninhos, o Márcio André Pereira dos Santos, 47 anos, trabalha a noite, mas durante o dia faz questão de levar a filha à colônia.

“Para ela, essa colônia está sendo importante. Ela só tem 4 anos. Aqui ela interage, conhece crianças novas e sai de casa. Gosto muito de ver as crianças brincando, aprendendo. Eles ensinam o que é brincadeira e o que é respeito. É a primeira vez que ela participa. Só posso agradecer a toda a coordenação. A gente chega aqui e é muito bem atendido, assistido. Se ela não estivesse aqui na colônia, estaria em casa sem fazer nada. É filha única e estaria sozinha. Isso aqui pra mim foi uma maravilha. Quando ela tiver mais idade, vou colocar para fazer outras atividades aqui no CEU”.

A colônia de férias acontece de 16 a 26 de janeiro, com exceção das sextas-feiras, das 13h às 17h. O CEU fica na Estr. Gen. Eurico Gaspar Dutra, 34 - Jurujuba, Niterói.

Parque Rural – O Parque Rural de Niterói, localizado no bairro do Engenho do Mato, também está com recreação voltada para os pequenos durante as férias. Desde o dia 10 de janeiro, cerca de 70 crianças com idade entre 6 e 16 anos, participam de atividades como trilhas, canoagem, esportes, dominó, educação ambiental e pingue-pongue.

O Parque Rural fica localizado na R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato.

PESC – O Parque Social e Esportivo do Caramujo está com mais de 200 crianças em atividades que começaram no dia 9 de janeiro e vão até o dia 20, das 8h às 16h. Pular corda, corrida de saco, corrida com colher, altinha, guerra de bexigas e banho no mangueirão são algumas das brincadeiras que as crianças vivenciam durante as férias no parque. As turmas são divididas por idades que vão dos 6 aos 13 anos. O Pesc fica na R. do Alto, 130 – Caramujo.