O grupo Sambariah é composto por mulheres. - Divulgação

Publicado 16/01/2023 10:33 | Atualizado 16/01/2023 10:33

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul de Niterói, vai receber, nesta quinta-feira (19/01), às 20h, o grupo Sambariah, conjunto formado só por mulheres. Com um repertório formado por músicas de compositoras e intérpretes femininas, o show foca em homenagear grandes personalidades do gênero.

Numa roda de samba tradicional, a apresentação foge do padrão ao dar visibilidade para as mulheres do samba. O Sambariah vai apresentar hits autorais e músicas de Dona Ivone Lara, Jovelina, Clementina, Clara Nunes, Beth Carvalho, Leci Brandão, Ana Carolina, Mart'nália, Zélia Duncan, Thereza Cristina, entre outras.

Formado por Bárbara Fernandes (voz e violão), Marthinha (voz e percussão), Jessyca Ugoline (voz e pandeiro) e Marta Nunes (voz e percussão), o Sambariah foi criado em 2013, com o objetivo de apresentar ao público arranjos simples e originais para um repertório que passa por todas as décadas do nosso cancioneiro popular. O show contará com as participações especiais de Monica Mac, Raphaela Yves e Joana Saraiva.

O grupo se apresentou em diversos locais, dentre os quais se destacam: Teatro Leblon, Mistura Sana, Cultural Bier, Navegantes, Espaço do Zé Casa de Samba, Coffe Shop Pampo e Festival FOCA de música autoral na Cantareira - Niterói.