O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que a Escola Jacy Pacheco está fazendo uma bela colônia de férias.Ascom PMN - Foto: Foto: Bruno Eduardo Alves

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o secretário de Educação, Lincoln de Araújo, lançaram nesta terça-feira (17), na Unidade Municipal de Educação Infantil Jacy Pacheco, no Barreto, Zona Norte de Niterói, o programa Tô de Férias na Escola.

O projeto oferece atividades gratuitas para estudantes da rede municipal durante o período de recesso escolar. Nesta edição, cerca de 2,6 mil crianças participam das ações em 27 unidades.

“Temos investido muito na nossa rede para que ela seja cada vez mais uma rede que acolha e ensine bem a nossa criançada. Estamos hoje aqui na Jacy Pacheco que está fazendo uma bela colônia de férias. Essa é mais uma escola bem estruturada, um antigo CIEP que foi recuperado, municipalizado”, afirmou o prefeito.

O Tô de Férias na Escola vai até o próximo dia 27, das 8h às 13h. Pintura, recreação, dança, teatro e passeios a museus e parques de Niterói e do Rio fazem parte da programação. Café da manhã e almoço estão incluídos.

O secretário de Educação ressalta que, além das brincadeiras, o programa tem uma importante missão de garantir alimentação para as crianças.

“Estamos recuperando uma tradição da Prefeitura das escolas estarem abertas para receberem nossas crianças em uma ação coletiva de arte, cultura, passeios e esportes. Fizemos a última em julho do ano passado e agora em janeiro estamos dobrando o número de escolas que aderiram ao projeto. Está sendo um sucesso. Muito importante também é a questão da alimentação escolar, que garantimos no período de férias”, ressaltou.

Boa relação entre escola e comunidade

O vice-prefeito Paulo Bagueira lembrou que a boa relação entre a escola e os moradores da região é um viés facilitador para que bons programas aconteçam na área.

“Chego aqui hoje depois de alguns anos e parece que a escola foi inaugurada ontem. Há muita qualidade na parte pedagógica, na estrutura e no compromisso que os professores têm. Percebemos aqui que os funcionários, além de terem o compromisso de trabalhar, têm um carinho de proteger, de manter o lugar higienizado. Sabemos que estamos no caminho certo”, observou.

O administrador regional do Barreto, Paulo Roberto Conceição da Cunha, destacou a importância do programa para as crianças e famílias do bairro.

“Não tem como medir a importância desse projeto para a comunidade. O Jacy Pacheco está sendo um meio não só de Educação, mas de integração da comunidade com a escola. Isso aqui ficou abandonado por muitos anos. Estava servindo para coisas que não eram apropriadas. Muito bom ver a escola e esse projeto acontecendo aqui”, disse.