O trabalho do jovens atores, recebeu, em 2016, o Prêmio Jovem Brasileiro de Melhor Espetáculo Jovem. - Foto: Clarissa Ribeiro

O trabalho do jovens atores, recebeu, em 2016, o Prêmio Jovem Brasileiro de Melhor Espetáculo Jovem.Foto: Clarissa Ribeiro

Publicado 17/01/2023 09:57

A Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul de Niterói, vai receber, entre os dias 21, 22, 28 e 29/ 01, às 20h, a nova versão musical, que marcou o retorno do premiado “Meninos e Meninas”.

"A primeira versão do espetáculo se tornou um fenômeno jovem, levando ao longo de quatro anos mais de um milhão de espectadores aos teatros e receber, em 2016, o Prêmio Jovem Brasileiro de Melhor Espetáculo Jovem. Com o slogan “Eles vão contar tudo!”, "Meninos e Meninas" é, agora, o primeiro musical brasileiro jovem totalmente original, de grande porte", afirma os produtores no texto.





Criado, escrito e dirigido pela premiada dupla queridinha dos adolescentes, Afra Gomes e Leandro Goulart, A nova versão "Meninos e Meninas - O Musical", além do roteiro revisto e atualizado, tem trilha original de Tiago Menezes e do, também diretor musical, Lucas Corsino, trazendo ao palco um espetáculo grandioso e profundo que promete reunir pais e filhos para contar tudo o que essa galera pensa.

A pegada feroz, impressa tanto no texto, quanto nas canções, é também ilustrada com as coreografias contagiantes e a direção de movimento afiada do premiado coreógrafo Marcio Vieira. O texto moderno e a famosa direção ágil de Afra Gomes e Leandro Goulart, levam a plateia a uma completa imersão no universo adolescente, sem meias palavras e caretice, abordando desde temas “teens” corriqueiros até os mais polêmicos, como bulimia, sexualidade e bullying. Apesar de considerado “jovem”, o musical também pega de jeito os pais, que, seja rindo ou indo às lágrimas, se identificam, fazendo com que, inevitavelmente, revejam seus conceitos.



Embalado por um ritmo frenético, "Meninos e Meninas" é cantado ao vivo por um elenco de peso, que conta, ainda, com atores e cantores conhecidos do público da internet e dos televisivos “The Voice” (Globo) e “Canta Comigo” (SBT).

Sucesso de público e crítica a espetáculo tem a seguinte ficha técnica:

Concepção, Texto e Direção: Afra Gomes e Leandro Goulart

Trilha Original: Lucas Corsino e Tiago Menezes

Direção de Movimento e Coreografia: Marcio Vieira

Direção Musical e Arranjos: Lucas Corsino

Preparação Vocal: Veronica Machado

Ass. Direção: Ingrid Klug e Lucas Corsino

Fotos: Clarissa Ribeiro

Imprensa: Tatiana Pereira

Direção de Produção: Sergio Luiz.



A classificação é de 14 anos, com duração de 120 minutos. Os ingressos custam: Inteira: R$70,00 e Meia-entrada: R$35,00. No valor promocional: R$60,00 (até a véspera).