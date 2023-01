Funcionários da Clin na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. - Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Funcionários da Clin na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 19/01/2023 07:43

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) intensificou o serviço de lavagem das ruas de Niterói, onde há maior circulação de pessoas, como a Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Para não atrapalhar o trânsito e a circulação de pedestres nestas vias, a Companhia realiza o serviço durante o período da madrugada.



A Clin informa que, para dar continuidade às ações de sustentabilidade, a empresa realiza o serviço de lavagem das ruas de Niterói com água de reuso. Desta forma, a Companhia economiza água e incentiva a correta política ambiental dentro da empresa.



Coleta domiciliar - O serviço de coleta domiciliar da Clin é uma referência na cidade e todo feito com planejamento. A taxa de cobertura alcança todo o município e é realizada com frequência noturna diária e diurna alternadas.

Os veículos coletores da Clin percorrem itinerários pré-definidos por setor, de segunda a sábado, em todas as vias públicas oficiais e acessíveis à circulação.



Confira os dias e horários da coleta domiciliar por bairros:



Segunda a Sábado, a partir das 20h

Centro, Charitas, Ponta D’Areia, São Lourenço, Fátima, Morro do Estado, São Domingos, Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, Icaraí, Santa Rosa, Pé Pequeno, Vital Brasil, Ilha da Conceição, Jurujuba, Alameda São Boaventura.



Segundas, Quartas e Sextas, das 7h às 18h

São Francisco, Cachoeiras, Maceió, Viradouro, Ititioca, Largo da Batalha, Badu, Cantagalo, Cafubá, Piratininga, Jacaré, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato.



Terças, Quintas e Sábados, das 7h às 18h

Barreto, Engenhoca, Santana, Tenente Jardim, Fonseca, Cubango, Viçoso Jardim, Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara, Sapê, Matapaca, Vila Progresso, Rio D’Ouro, Várzea das Moças.