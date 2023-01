Cerca de 20 alunas se formaram nos cursos de qualificação profissional gratuitos de Design Gráfico Digital e de Consultoria de Imagem. - Divulgação

A Prefeitura de Niterói - por meio da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) – e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ) formaram, na última segunda-feira (16), 20 alunas nos cursos de qualificação profissional gratuitos de Design Gráfico Digital e de Consultoria de Imagem.

A iniciativa faz parte do eixo Empreendedorismo, Inovação e Renda da Codim, que pretende promover a emancipação econômica das mulheres da cidade, principalmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, a fim de prepará-las para um cenário em transformação e incluí-las nas oportunidades do Mercado Digital.



De acordo com a secretária da Codim, Fernanda Sixel, a oferta dos cursos é uma das atividades com a proposta de romper com o ciclo da violência à mulher que são oferecidas pela Coordenadoria.



"Um novo ano chegou e com ele a consolidação de mais um período dessa importante parceria junto ao Senac/Niterói. Desde 2022, atuamos na oferta de cursos para mulheres atendidas em nossos equipamentos. Romper com o ciclo de violência através de ofertas e oportunidades de capacitação, com certeza é uma virada de chave importante na vida de cada uma delas. Sigamos firmes fazendo a diferença", pontua Sixel.



Para Sérgio Arthur Ribeiro da Silva, diretor regional do Senac RJ, esse tipo de projeto é um orgulho.



“Essa importante parceria nos orgulha muito, temos a convicção que a capacitação profissional para as mulheres lhes trará autonomia, novas oportunidades , ferramentas para geração de renda e em muitos, caso a libertação de uma dependência indesejada. Desta forma, acreditamos levá-las a um cenário muito promissor para geração de renda”, explica o diretor.



Formada em Letras, Jacqueline Gotzen, de 43 anos, viu sua vida dar uma grande reviravolta há alguns anos, quando decidiu largar a profissão para cuidar do pai. No tempo livre, decidiu que estudaria Direito e, por conta da nova profissão que se abria para ela, quando seu pai faleceu, há cerca de um ano, Jacqueline se reconheceu em situação de vulnerabilidade, já que não tinha mais renda. Agora, formada pelo curso de capacitação em Design Gráfico da Codim/Senac, a estudante tem diversos planos para o futuro.



“Sempre quis ser participativa na Codim, tanto para ajudar quanto para ser ajudada. Achei que essa era uma boa oportunidade para uma fonte de renda, principalmente para tocar o projeto de vender camisas com temas ligados à Cultura, Umbanda etc. Esse curso não apenas me abriu uma porta, como um portal! Tanto de querer mais ainda trabalhar com mulheres, como do incentivo ao empreendedorismo, que já vinha planejando há muito tempo!”, conta Gotzen.



Já Ingrid Ramos, de 25 anos, – que é autônoma e trabalha com estética – se formou no curso de Consultoria de Imagem e elogiou muito a iniciativa.



“Foi uma experiência totalmente transformadora. A Consultoria de Imagem e Estilo não só me trouxe os conhecimentos para começar uma nova carreira, como me deu mais confiança e melhorou minha autoestima. Quero poder me aprofundar no assunto e conseguir me estabilizar no mercado de trabalho. Eu ainda não comecei os atendimentos, mas já há pessoas me elogiando e tendo interesse em fazer a consultoria comigo”, conta Ramos.



Os cursos são abertos para todas as mulheres residentes em Niterói que atendam aos critérios do PSG - Programa de Gratuidade do Senac, que tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos. Além disso, a prioridade é a inscrição para mulheres que são atendidas pela Codim. A carga horária é de aproximadamente 70 horas.



De acordo com a coordenadora da Codim, em janeiro, a Coordenadoria organizará o curso de Design de Sobrancelhas, que já está com todas as inscrições completas. Em fevereiro, serão abertas as inscrições para o curso de manicure. A oferta de vagas pode ser acompanhada por meio do Instagram da Codim (@mulheresniteroi).



Sobre a Codim – A Codim desenvolve políticas públicas garantidoras dos direitos das mulheres em suas múltiplas dimensões, com respeito às diferenças raciais, étnicas, geracionais, religiosas, de orientação sexual e às mulheres com deficiência. Somos um órgão da Prefeitura Municipal de Niterói criado em março de 2003.