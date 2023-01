O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou as obras de restauração da Casa Norival de Freitas, no Centro. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou as obras de restauração da Casa Norival de Freitas, no Centro.Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 19/01/2023 06:58

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou nesta quarta-feira (18) as obras de restauração da Casa Norival de Freitas, no Centro. O casarão histórico, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), será sede do Programa Aprendiz Musical, projeto de educação musical voltado para crianças e adolescentes de Niterói. O prefeito reforçou que esta é mais uma obra do Plano Niterói 450 anos e faz parte do conjunto de intervenções que serão feitas na região central da cidade.





“O conjunto de obras que apresentamos no Plano Niterói 450 anos tem como objetivo justamente requalificar o centro de Niterói. Um dos nossos objetivos é, inclusive, trazer mais gente para morar no bairro. Essa é uma obra esperada há muitos anos. Ela é importante para o patrimônio cultural da cidade e também gera 90 empregos diretos e 150 indiretos", afirma o prefeito.

Ele disse que são muitas pessoas especializadas trabalhando no local. "Eu me impressionei com a riqueza histórica desse lugar. A casa possui características muito interessantes, que remontam ao período do Centro antigo, que era repleto de residências semelhantes a essa. Além da Casa Norival, estamos fazendo um conjunto de ações para proteger o patrimônio histórico e cultural da cidade”, afirmou Grael, ao lembrar das intervenções que a prefeitura está fazendo no Cinema Icaraí, na Ilha da Boa Viagem, e na Cantareira.





O presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo César Carrera, lembrou que esta é uma obra minuciosa de recuperação que requer profissionais especializados.







“A obra começou em dezembro, tem previsão de um ano e meio e um investimento de R$ 29 milhões. É uma obra cuidadosa como toda obra de restauro deve ser e que vai recuperar por completo esse ambiente, tanto do casarão quanto do anexo que será construído sem interferir na arquitetura. Estamos felizes em tocar mais um empreendimento que será entregue no Plano Niterói 450”, disse Carrera.





O secretário de Ações Estratégicas, André Diniz, ressaltou a importância do casarão para a cultura da cidade e para a região do Centro.





“Como morador do Centro histórico, estou super feliz de participar desse conjunto de ações para recuperar esse patrimônio da cidade. Essa casa será a sede principal do maior programa de música que é o Programa Aprendiz Musical, que está sendo ampliado esse ano e terá unidades na Região Oceânica e na Zona Norte, e tem parceria com o Conservatório de Música, que também fica localizado na região", disse Diniz.





Referência arquitetônica



Construído entre 1921 e 1926 e originalmente chamado de Solar Notrê Revê (Nosso Sonho, em francês) o casarão foi idealizado para abrigar o político fluminense Norival de Freitas e sua família. Na década de 70, ele foi adquirido pela Prefeitura de Niterói e tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). A casa é um exemplar remanescente da arquitetura residencial do início do século XX e representativa da antiga capital fluminense. A restauração prevê a manutenção da identidade visual a partir de registros históricos.







Por ser um imóvel tombado, o projeto de restauro do espaço foi elaborado pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePac) de Niterói e enviado para aprovação do Inepac, que seguirá acompanhando as obras com a Prefeitura e aprovando cada uma das intervenções a serem feitas.







Segundo a Prefeitura, serão reutilizados todos os elementos originais que forem possíveis. "Por conta da degradação ao longo dos anos, partes dos acabamentos se desprenderam do edifício e caíram no chão. As peças foram recolhidas pela equipe responsável e serão recuperadas", afirma o poder público na nota.