O cardápio teve o toque da chef especialista em comida sustentável, Maristella Sodré.Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 19/01/2023 08:06

A população que esteve no Restaurante Cidadão Jorge Amado, na última terça-feira (17), ganhou um cardápio especial com direito a bolo em comemoração às 3 milhões de refeições servidas no espaço desde que foi assumido, há seis anos (2017), pela Prefeitura de Niterói. O cardápio teve o toque da chef especialista em comida sustentável, Maristella Sodré, e bolo de frutas feito pela equipe do restaurante.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, que faz a gestão do Restaurante Cidadão, Elton Teixeira, reforça que o equipamento é fundamental para manter a segurança alimentar da população mais empobrecida.

“O Brasil atingiu uma das piores marcas no mapa da fome dos últimos anos. Muitas pessoas não tem comida na mesa. Ter esse equipamento disponível para a população é ter a certeza que é possível ter refeições de qualidade com baixo custo, em muitos casos, a única opção para algumas pessoas”.

O Restaurante Cidadão Jorge Amado, localizado na região central de Niterói, fornece cerca de 2 mil refeições diariamente a um público variado. Uma pesquisa realizada com frequentadores, em 2021, revela que 40,2% dos frequentadores estão desempregados e que 47,7% dos frequentadores são moradores de outros municípios, sendo 31,8% de São Gonçalo, 4,7% da cidade do Rio de Janeiro, 3,7% de Itaboraí e 3,7% também de Maricá.

Desde 2017, após ser fechado pelo Governo do Estado, o equipamento passou a ser administrado pela Prefeitura de Niterói que faz um investimento anual da ordem de R$ 3 milhões. De lá para cá, todos os meses são mais de 35 mil pratos servidos que alimentam, diariamente, milhares de pessoas.

Para comemorar a marca das 3 milhões de refeições, a chef Maristella Sodré, apresentadora do programa #comidaquetransforma no Nhac GNT e professora da Gastromotiva (organização social que oferece formação profissional para chefs de cozinha), voltou ao Restaurante com suas receitas sustentáveis que utilizam todo o alimento.

“Vim participar da comemoração das 3 milhões de refeições servidas, nos últimos seis anos, no Restaurante Jorge Amado. Fizemos um cardápio incrível para a população com uma das minhas especialidades que é a feijoada sustentável com aproveitamento integral dos legumes. Também fizemos um delicioso bolo com frutas. Gostaria de parabenizar a Prefeitura de Niterói por essa iniciativa incrível”, disse a chef.

Antônio de Souza, 72 anos, é frequentador do Restaurante e conta que adora encontrar os amigos por lá.

"Eu venho aqui desde o princípio. Acho a comida uma maravilha e está melhorando mais ainda. Não tenho uma preferida, todas são boas. O ambiente também é bom, tem a presença de amigos e o custo ajuda para a gente que tem o salário pequeno".

Em comemoração à marca atingida, a população ganhou um bolo feito pela equipe do restaurante. Elizabeth Ferreira, acompanhada do marido e da filha, provou e aprovou.

“Está muito gostoso. Eu moro aqui perto e sempre que passo por aqui, entro para comer. Já vim algumas vezes. A comida é maravilhosa, o sabor excelente e tudo muito limpinho. Estão de parabéns!”.

O Restaurante Cidadão Jorge Amado funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 10h às 15h, para o almoço. No local, é possível ter uma alimentação balanceada pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$0,50.