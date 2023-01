O cantor e compositor Mauro Diniz vai cantar sambas próprios e muitos sucessos do seu pai Monarco e da Portela. - Divulgação

Publicado 24/01/2023 07:56

O Candongueiro, uma das mais antigas Casas de Samba do Estado do Rio de Janeiro, vai apresentar sua tradicional roda de samba no próximo sábado (28), a partir das 18h, e dessa vez o convidado é o compositor e músico Mauro Diniz.

Integrante da Velha Guarda da Portela, Mauro Diniz é um dos músicos mais respeitados do samba. Compositor, arranjador, músico e cantor, começou cedo a tocar cavaquinho e, aos oito anos de idade, acompanhava seu pai, o consagrado compositor Monarco, nas rodas de samba em Madureira e Oswaldo Cruz.

Autor de sucessos como “Coração em desalinho”, “Tímida tentação” e “Pagode da Dona Ivone”, Mauro vai cantar sambas próprios e muitos sucessos do seu pai e da Portela. Os ingressos antecipados custam R$ 15 reais e na hora será vendido a R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Segundo os produtores, o pagamento antecipado será somente via pix. “Caso o comprador queira o comprovante de pagamento é só solicitar no ato da compra”, afirma os organizadores no texto.



O Candogueiro ressalta que haverá reserva de mesas para aniversariantes com grupos de dez pessoas ou mais e o aniversariante ganha duas cortesias. Segundo as informações, para a garantia do ingresso antecipado é só fazer um pix para clarineta.mendes@gmail.com (em nome de Ivan de Lemos Basto Mendes) e mandar o comprovante da transferência, nome e CPF pelo whatsapp.

“No dia o nome estará na lista e o comprador receberá uma pulseira na entrada para ingresso no recinto. Não reservamos ingressos sem o envio do comprovante de pagamento. A compra de ingressos antecipados é limitada e pode ser feita até sábado, dia 28/01, às 12h”, avisa os organizadores no nota.

“Atenção! Os ingressos comprados na hora serão apenas no dinheiro”, enfatiza a Casa.



Sobre o candogueiro

Em três décadas de existência, a respeitada casa de samba, já recebeu grandes nomes da música como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Luiz Carlos da Vila, Monarco, Moacyr Luz, Guilherme de Brito, Walter Alfaiate, Nelson Sargento, Délcio Carvalho, Dudu Nobre, Aniceto do Império, a Velha Guarda da Portela, entre muitos outros sambistas e compositores que se juntam aos músicos do Candongueiro para fazer muito samba de raiz, acompanhados pela alegria do público, que canta e dança, fazendo o evento ser único.

Considerada por muitos, como a melhor roda de samba do Brasil, a roda do Candongueiro retoma suas atividades, sempre com participações especiais. Reconhecido por sua fidelidade ao estilo e pela consistência musical, proporciona interação com o público, uma vez que a mesa sem palco permite a proximidade com os músicos, em sambas cantados, ininterruptamente, em coro e batidos na palma da mão, como os antigos faziam.

A Roda de Samba do Candongueiro fica na Estrada Velha de Maricá, nº 1554, em Pendotiba, Niterói-RJ. Maiores informações: (21) 97284 1830 ou pelas redes sociais nos links: Facebook/candongueiro.oficial e Instagram: @candongueiro.oficial.