O passeio gratuito foi realizado no Caminho de Darwin.Foto: Arquivo / Bruno Eduardo Alves

Publicado 23/01/2023 09:26

A Prefeitura de Niterói promoveu o primeiro EcoTur Sem Barreiras do ano. No último sábado (21), o passeio gratuito foi realizado no Caminho de Darwin, em um trecho que integra a trilha da nascente e a sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset). O trajeto é considerado leve, com 3km de extensão.

As inscrições para os próximos passeios devem ser feitas pelo link: http://visit.niteroi.br/inscricoesdarwin/. A aventura aconteceu logo cedo e teve como ponto de encontro o Parque Rural de Niterói, no Engenho do Mato.



O Niterói EcoTur Sem Barreiras oferece vagas para pessoas com dificuldade de locomoção com a cadeira “Julietti”, que possibilita a participação deste público nas trilhas. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Acessibilidade, Neltur, Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e o Clube Niteroiense de Montanhismo.



“O EcoTur Sem Barreiras é um projeto, que além de incentivar o ecoturismo na cidade, uma vocação natural que Niterói tem por sua diversidade e rica paisagem, possibilita que a pessoa com deficiência participe do passeio pelas trilhas com uma cadeira adaptada. É um projeto que vem dando certo”, destaca Paulo Novaes, presidente da Neltur.



O objetivo do Niterói EcoTur Sem Barreiras é oferecer para a população niteroiense, turistas e visitantes da cidade passeios guiados gratuitos pelas trilhas da cidade. As inscrições podem ser feitas pelo site http://visit.niteroi.br/niteroiecotur/.



O Parque Rural de Niterói fica localizado na Rua São Sebastião s/n - Engenho do Mato, Niterói e as inscrições podem ser feitas no endereço: http://visit.niteroi.br/niteroiecotur/.