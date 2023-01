No espetáculo, João e Marcelo experimentam ser apenas dois em cena. - Divulgação

No espetáculo, João e Marcelo experimentam ser apenas dois em cena.Divulgação

Publicado 25/01/2023 08:23

O exercício de atuação "Princípio da Incerteza” chega aos palcos da Sala Nelson Pereira dos Santos nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27/01), às 20h. O projeto da Definitiva Cia. de Teatro questiona duas almas gêmeas que vivem em "movimento pendular", oscilando entre a simbiose amorosa e a polarização destrutiva.

A peça traz uma metodologia concentrada na presença do ator e no jogo como dispositivo de criação e práxis cênica, onde todos os integrantes da companhia são convidados a colaborar com o exercício que está sendo empreendido por um ou mais parceiros de trajetória. Princípio da Incerteza é o resultado inicial dessa metodologia, e foi selecionado pelo Edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Nesse espetáculo, João e Marcelo experimentam ser apenas dois em cena. Trata-se de um encontro: dois atores explorando sua cumplicidade artística e sua maturidade profissional. Trata-se também de um duelo: um confronto entre amigos, um desafio entre inimigos, uma disputa entre irmãos.

Com direção de Jefferson Almeida e dramaturgia de Rosyane Trotta, Princípio da Incerteza também é um exercício de experimentar o desconhecido, de se lançar em um jogo livre, sem roteiro e sem metas além de escrever a partir do que se ouve, de encenar a partir do que se vê na sala de ensaio – e do que se sofre fora dela.

“Em Princípio da Incerteza a Definitiva se despe da força da teatralidade e busca a dificuldade do despojamento. Coisa de coletivo experiente, que já não necessita afirmar sua identidade e pode se arriscar nos caminhos de seu avesso”, diz a dramaturga Rosyane Trotta.

Princípio da Incerteza é um experimento da Definitiva Cia. de Teatro, coletivo dedicado à produção artística e ao desenvolvimento de uma linguagem cênica, em atividade desde 2008 no Rio de Janeiro. Oriunda da universidade pública, a companhia pesquisa a relação entre música e cena na prática teatral, fazendo-as conviver de forma indissolúvel e buscando aquilo que o grupo chama de cena-música.